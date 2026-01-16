Az egyéni vállalkozókat érintő komoly változás jön

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportál új Vállalkozói Ügysegédje szolgál majd a vállalkozói bejelentkezésre és az adatváltozások közlésére. A tesztüzem a jövő héttől indul a vállalkozói érdekképviseleti szervek bevonásával.

Az egyéni vállalkozói tevékenység az egyik legnépszerűbb vállalkozási forma Magyarországon. A több mint 600 ezer egyéni vállalkozó a hivatalos ügyintézései során rendszeresen használja a NAV felületeit. Az adatváltozásokkal együtt átlagosan havi 15 ezer egyéni vállalkozói bejelentést fogad és rögzít a hivatal bejelentőfelülete és adatbázisa.

Az ügyfelek a NAV Ügyfélportálján intézhetik majd az egyéni vállalkozói tevékenységet érintő bejelentéseiket, a változás minden egyéni vállalkozót érint – jelezte az adóhatóság.

Az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben használható lesz. A NAV szerint jelentős előrelépés az is, hogy az új felületen a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket.

Az új ügysegéd a NAV-honlapról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a megszokott módon és minőségben lehessen bejelenteni a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, a szünetelést követő folytatást, valamint a vállalkozás megszüntetését. Az ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól. Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre megegyezik a korábbival. A nyilvántartásba bejegyzett adatok az új ügysegéd felületén is megtekinthetők.

A közlemény szerint az új felület használata egyszerű, de az átállásban – tesztüzem biztosításával, előadásokkal, tájékoztatókkal – a NAV is segít.