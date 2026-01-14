ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.41
usd:
330.75
bux:
119483.79
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pancsovai olajfinomító.
Nyitókép: Wikipédia

Szerbiai Mol-üzlet: megszólaltak a horvátok

Infostart / MTI

Horvátország elsődleges érdeke, hogy a szerbiai finomító zavartalanul működjön, és hogy a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat minél nagyobb mennyiségű kőolajat szállítson, betöltve stabilizáló szerepét Horvátország és a térség energiabiztonságában – jelentette ki Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter kedden, miután az éjszaka megindult a kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

A miniszter elmondta: arra számítanak, hogy Szerbia feltölti stratégiai készleteit, amelyeket az amerikai szankciók idején használt fel, és hogy a finomítói termelés akadálytalanul folytatódik, ami a Janaf számára is kedvezőbb üzleti eredményeket hozhat.

Susnjar hangsúlyozta: Horvátország betartja az esetlegesen életbe lépő szankciókat, ugyanakkor aktívan támogatja a NIS kezdeményezéseit az amerikai hatóságoknál, mert alapvető érdek, hogy a szerbiai finomító működjön. Arra a kérdésre, hogy a Mol esetleges részesedésszerzése a NIS-ben befolyásolná-e a horvát-szerb együttműködést,

Susnjar azt mondta: nem számít változásra.

Hozzátette: Horvátország és a NIS között hosszú évek óta sikeres az együttműködés, és eddig nem merültek fel kifogások az árképzés kapcsán.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) 2025 októberében, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás, valamint a pancsovai finomító - Szerbia egyetlen kőolaj-feldolgozó üzeme - termelése.

Az OFAC 2025. december 31-én különleges engedélyt adott ki, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását, a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat. A döntés egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről,

amely iránt a Mol-csoport érdeklődést mutat.

A NIS-ben az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, míg a szerb állam közel 30 százalékos részesedéssel bír.

Kezdőlap    Gazdaság    Szerbiai Mol-üzlet: megszólaltak a horvátok

olajfinomító

kőolajvezeték

adria-vezeték

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Nyáron a hőség, télen a hó. A közös nevező a szélsőséges időjárás, amelynek következtében a nagy hagyományokkal rendelkező német vasút, a Deutsche Bahn a legnépszerűbből a legnépszerűtlenebb tömegközlekedési eszközzé vált. A politika és a szakmai szövetségek most magyarázatot követelnek.
VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kurali: külön forgatókönnyvel készülünk a békére

Kurali: külön forgatókönnyvel készülünk a békére

Az infláció komoly probléma – ebben ma már a kormány és a jegybank is egyetért Kurali Zoltán szerint. Az MNB alelnöke a Financial Times bécsi konferenciáján az elmúlt évek hazai inflációs pályájáról, a gazdasági kilátásokról és a jegybanki függetlenségről is beszélt. Elárulta, hogy a szolgáltató szektorban továbbra is makacsnak látja az inflációs nyomást, régiós kollégái pedig az euró bevezetésének sikereiről értekeztek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak

Legendás márka sztártermékeit akciózza a Lidl: roham indulhat az üzletekbe, erre rengetegen ácsingóznak

Január 15-től több varráshoz és kreatív hobbihoz kapcsolódó termékkel készül a Lidl, az akció középpontjában egy Singer varrógép áll.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Relatives of 26-year-old Erfan Soltani, who was detained last week, have told BBC Persian he is due to be executed today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 09:24
Madár István: érdemben csökkent az infláció decemberben
2026. január 14. 08:49
Súlyos mínusz az építőiparban
×
×
×
×