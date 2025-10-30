ARÉNA - PODCASTOK
Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lakásukat megszerzõ fiatalok számára a piacinál jóval kedvezõbb feltételekkel váljon elérhetõvé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Javult az OTP nemzetközi megítélése

Infostart / MTI

Stabilra javította az eddigi negatívról az OTP Bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire érvényben tartott "Baa3" osztályzat kilátását csütörtökön a Moody's Ratings, mindenekelőtt a bankcsoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményével, valamint a magyarországi és több környező piacon betöltött vezető szerepével indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban bejelentette, hogy az OTP Jelzálogbank azonos besorolásának esetében is ugyanilyen kilátásjavítást hajtott végre. A Moody's ezzel egyidőben az eddigi "ba1"-ről egy fokozattal "baa3"-ra javította az OTP alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve kiigazított BCA-megítélését, "Ba2"-ről "Ba1"-re emelte a pénzintézet alárendelt kötvényeinek minősítését, és az eddigi "Baa1"-ról "A3"-ra javította az OTP hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (CRR).

A hitelminősítő az OTP Jelzálogbank hosszú távú CRR-osztályzatát is "Baa1"-ről A3"-ra emelte, emellett megerősítette a "P2" rövidtávú CRR-minősítéseket, valamint mindkét bank esetében a "Baa1(cr)/P-2(cr)" hosszú és rövidtávú partnerkockázati értékelést (CRA) is. A kilátás és az osztályzatok javításához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte: a BCA-megítélés felminősítése tükrözi az OTP-csoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményét, amelynek egyik pillére a pénzintézet vezető franchise-pozíciója Magyarországon, valamint több közép- és délkelet-európai piacon.

Az OTP igen sokrétű tevékenysége jelentős növekedési lehetőségeket biztosít,

emellett lehetővé teszi a nyereségesség, a tőkeellátottság és az eszközállomány folyamatos javulását - hangsúlyozza csütörtöki elemzésében a Moody's Ratings. A hitelminősítő kiemelte: a BCA-felminősítést indokló eszközminőség-javulást jelzi, hogy az OTP nem teljesítő kinnlevőségállománya (NPL) 2025 első felében 3,4 százalékra csökkent a két évvel ezelőtti azonos összehasonlító időszakban mért 4,7 százalékról, miközben az NPL-fedezeti ráta továbbra is robusztus.

Legújabb éves összesítésében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is megállapította, hogy a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem mért mélypontra süllyedt a rossz kinnlevőségek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben, és a helyzet Magyarországon és Lengyelországban javult a legnagyobb mértékben.

Az EBRD-jelentés szerint a térségi bankrendszerek bruttó követelés-portfóliójához mért átlagos NPL-ráta egy év alatt 0,2 százalékponttal 1,9 százalékos mélységi rekordra süllyedt. Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.

A londoni pénzintézet számításai szerint a magyar bankrendszer bruttó követelés-portfóliójához mérve 2,7 százalék volt az NPL-ráta 2024 végén.

Az OTP Bank csütörtöki minősítési módosításaihoz fűzött elemzésében a Moody's Ratings kiemeli, hogy a BCA-értékelés javítása tükrözi a bankcsoport alaptevékenységének szilárd jövedelemtermelő képességét, valamint a hasonló besorolású pénzintézetekénél jobb eszközarányos megtérülést is, amely 2025 első felében 2,4 százalék volt.

A hitelminősítő szerint az OTP Bank adósprofiljának jót tesz a stabilan megalapozott finanszírozás és a jelentős likviditási tartalék is. A cég hangsúlyozza, hogy az OTP Jelzálogbank esetében végrehajtott módosítások az anyabank minősítéseinek változtatásait tükrözik, mivel az OTP Jelzálogbank besorolásait a Moody's az anyavállalat összehasonlítható minősítéseivel hangolja össze, tekintettel a két pénzintézet magas szintű integrációjára.

