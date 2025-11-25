Durván előzi Németország a többi uniós államot egy itthon is jelentős iparágban

2024-ben az Európai Unió tejtermelő gazdaságai összesen 161,8 millió tonna nyerstejet állítottak elő. Ez 2023-hoz képest 0,9 millió tonnás növekedést jelent, továbbá 2014 óta 12,1 millió tonnás emelkedést. Az elmúlt évtizedben relatíve stabilan emelkedett a nyerstej-termelés volumene – jelentette az Eurostat.

A termelt nyerstej túlnyomórészt feldolgozóüzemekbe került, és különféle tejtermékek készültek belőle. Legnagyobb arányban sajt- és vajkészítés alapanyagaként használták fel, 10,8 millió tonna sajt készült az évben, továbbá 2,3 millió tonna vaj, illetve „sárga termék”, mint például vajolaj.

A legnagyobb termelő az EU-ban Németország volt 2024-ben, a fogyasztóitej-termelés közel 19 százalékát adta. Legnagyobb termelője volt a savanyú tejtermékeknek (így például a joghurtnak, kefirnek), a vajnak, és a sajtnak is. Spanyolország volt az EU második legnagyobb fogyasztóitej-termelője, az országot ebben a rangsorban Franciaország követte. Franciaország egyben a második legnagyobb termelő volt a vaj és a sajt vonatkozásában is.

Magyarország az adatokkal rendelkező EU-s országok rangsorában a tizennegyedik helyet foglalta el 2024-ben a nyerstej-termelés tekintetében. Olyan országokkal voltunk így egy szinten, mint Portugália vagy Finnország. Az itthoni tejtermelő gazdaságok több mint 2 millió tonna nyerstejet termeltek, a hazai tejfeldolgozók pedig közel 1,8 millió tonna tejet dolgoztak fel.