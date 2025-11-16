Janus-arcú év: boom a búzánál, óriási hiány a kukoricánál

Idén a búzatermés kedvező volt Magyarországon, kukoricából azonban az aszály miatt lényegesen kevesebb termett idén a szokásosnál – mondta el az InfoRádióban az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, Hollósi Dávid.

A 2025-ös elemzés gyakorlatilag már az egész agrárévet felöleli, tehát a fő következtetéseket le lehet vonni. A 750 ezer hektáron termesztett kukorica jelentősen megsínylette az aszályt, különösen az alföldi régióban nagyon rossz a helyzet. Volt, ahol mindössze 10-20 százaléka termett meg az elvárható mennyiségnek.

A legjobb becslések szerint is csak

3,5-4 millió tonna kukoricát fognak betakarítani Magyarország területéről,

ez fele a szokásosnak – emelte ki Hollósi Dávid. Ez a mennyiség a hazai fogyasztást sem fedezi, így némi importra valószínűleg szükség lesz.

A gyümölcsök esetében a tavaszi fagykárok már év elején megpecsételték az idei évet és csökkentették a termésmennyiséget. Egyes alágazatokban 80-90 százalékos kieséssel számolnak, ilyen a kajszibarack-, az alma- és a körtetermesztés.

Kiemelte még a szőlő-bor ágazatot, amelynek az aranyszínű sárgaság, a fitoplazma-betegség komoly fejtörést okoz. A rovarok elleni védekezéssel, az elhanyagolt szőlők karbantartásával, kivágásával ez a folyamat megfékezhető Hollósi Dávid szerint.

Úgy tűnik, a tejágazat az egész évet nézve jó képet mutatott a termelőknek, jó árakkal – még azzal együtt is, hogy az év elején volt egy komoly katasztrófahelyzet a száj- és körömfájás betegségből adódóan. Ezt ugyanakkor sikeresen elhárították. A tejárak csökkenő tendenciát kezdtek most mutatni, de remélhetőleg ez a tendencia jövőre „ki fog tudni egyenesedni” – mondta el az igazgató.

A búza ugyanakkor nagyon jó évet zárt. A kenyéralapanyag, sütőipari alapanyag alapvetően Magyarország egész területén szép hozamokat, termést hozott, ebből bőven jut hazai felhasználásra és exportra is.

Slágerágazat a baromfitenyésztés, a baromfihús-előállítás, amelyben „jók a piaci árak”. Úgy látják, a piacon komoly beruházások is lesznek még a következő időszakban, ugyanis a kormányzat az állattartó telepek beruházási támogatásával újabb telepek létrehozását, a meglévők korszerűsítését tervezi – emelte ki Hollósi Dávid.

Kifejtette továbbá, hogy az agrárium ellenálló képességének növelése elkerülhetetlen lesz. Ez vonatkozik mind a piaci, mind a klimatikus viszonyokra. Az ilyen beruházásoknak a termelés biztonságát és hatékonyságát kell fokoznia, a kockázatait csökkentenie. Hozzátette, hogy a mostani beruházási támogatási programban várhatóan a következő két-három évben összesen 3000 milliárd forint agrárberuházás és élelmiszeripari beruházás létesül Magyarországon.