2025. november 10. hétfő
Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Olyan adat érkezett, amely miatt csökkenni kéne az élelmiszeráraknak

Infostart / MTI

Csökkent az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke októberben, jórészt a bőséges globális kínálat hatására az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 126,4 pont lett októberben, 1,6 százalékkal alacsonyabb az előző havinál. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag - növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor - nemzetközi piaci árát veszi figyelembe.

A mutató tavalyi átlaga 122 pont volt, 2,1 százalékkal alacsonyabb a 2023. évinél.

A gabonaár-index 1,3 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Minden főbb gabonafélénél csökkenést regisztráltak. Egyebek között a búzaár-index 1,0 százalékkal, a valamennyi rizsfajta ármozgását követő mutató pedig 2,5 százalékkal csökkent.

A FAO húsár-indexe 2 százalékkal esett októberben, elsősorban a sertés- és baromfiárak jelentős csökkenése nyomán. A szarvasmarhahús árai azonban tovább emelkedtek.

A tejtermékek árát tükröző index 3,4 százalékkal csökkent havi szinten, kiemelkedően nagy volt a vaj árának az esése, amit az Európai Unióból és Új-Zélandról származó bőséges exportkínálat okozott. A tejpor árai is estek a korlátozott importkereslet és az erős exportverseny miatt.

A FAO cukorár-indexe 5,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, 2020 decembere óta a legalacsonyabb szintre süllyedt a kedvező brazil, thaiföldi és indiai terméskilátásokra.

Az FAO növényi olajár-indexe 0,9 százalékkal emelkedett októberben és ezzel 2022 júliusa óta a legmagasabb szintre került, miután nőtt a pálma-, a repce-, a szója- és a napraforgóolaj ára is.

A FAO legfrissebb előrejelzése szerint a világ idei gabonatermése várhatóan rekordszintű, 2990 millió tonna lesz lesz, 4,4 százalékkal nagyobb a tavalyinál.

Olyan adat érkezett, amely miatt csökkenni kéne az élelmiszeráraknak

élelmiszer

ár

fao

olcsó

