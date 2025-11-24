ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

MNB: csökkent az átlagos kötelező biztosítási díj az elmúlt évben

Infostart

Országos átlagban 0,8 százalékkal lettek olcsóbbak a kötelező felelősségbiztosítások a jegybank tájékoztatása szerint, ami az élénkülő versenyre utal.

Idén a harmadik negyedévben 0,8 százalékkal csökkent a normál használatú személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja a tavalyi év hasonló időszakához képest – írja az MNB tájékoztatása alapján a Portfolio.

Budapesten 0,5 százalékos, a fővároson kívül pedig 1,2 százalékos az árcsökkenés mértéke,

amiben a jegybank szerint a verseny élénkülése is szerepet játszhat.

A biztosítói kárráfordítások ugyanakkor éves szinten 2,2 százalékkal emelkedtek, ami a díjakkal összevetve ár-érték arány javulást jelent az ügyfeleknek. Ez megfelel az MNB személygépkocsikra számított (adóval és kárráfordítással kiigazított) Korrigált kgfb-indexének is, ami a mérséklődő díj és emelkedő kárráfordítás nyomán, hosszabb stagnálást követően csökkenni kezdett, az idei első negyedévi csúcshoz képest 8 százalékponttal.

A teherautók és nehézpótkocsik esetében viszont kisebb mértékű csökkenés látszik. Ezzel szemben a nagyobb elemszámú flottás kategóriákban az átlagos éves díjak 4-13 százalékkal emelkedtek az elmúlt egy év során. Egyedül a nehézpótkocsiknál tapasztalható csökkenés.

A jegybank negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével. A közzétett adatok az átlagos változást mutatják, az egyedi kgfb szerződéseknél ezek mértéke eltérő lehet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

