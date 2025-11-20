Nagy Márton: mi ezt teljes mértékben elutasítjuk, a mi irányunk fordított

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága a harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságuk fejlesztéséről.

Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A 11 pontból álló adócsökkentési programról azt mondta, hogy azt a bankadó emeléséből finanszírozzák. Kitért arra, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek megszüntetnék a bankadót, és azt szorgalmazzák, hogy „ne adjunk a vállalkozásoknak támogatást”.

„Mi ezt teljes mértékben elutasítjuk, a mi irányunk fordított”

– fogalmazott.

A 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomagot a miniszter hatalmas lépésnek nevezte, és kiemelte, hogy a vállalkozásokat segítő további programok közül megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét; bevezették a fix 3 százalékos kkv-hitelt és elindult Demján Sándor 1+1 kkv Beruházás-élénkítő Támogatási Program.

Nagy Márton elmondta, hogy a kormány évente 3200 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre.

Kérdésre válaszolva a miniszter az euró bevezetéséről azt mondta, hogy az euróövezetbe Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie, de ez nem jelenti azt, a jövőben nem lesz olyan időszak, amikor bevezethetné. Nagy Márton szerint az euróövezeti csatlakozás

akkor lesz optimális Magyarország számára, amikor az ország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. Jelenleg 75 százalékon vagyunk

– mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva a 14. havi nyugdíjról azt mondta, hogy annak első részletét, a 14. havi nyugdíj egynegyed részét februárban fogják kiutalni, vagyis februárban a nyugdíjasok megkapják három különböző utalásban az alapnyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi egynegyed részét.

Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok pénzt juttatott a kormány a nyugdíjasok részére, mert az inflációs kompenzációval, amelyet novemberben fizettek ki és az élelmiszer utalványokkal együtt az év végén plusz 200 milliárd forintot adnak. A 14. havi első részletével pedig további 460 milliárd forintot fog nyújtani a kormány a nyugdíjasoknak.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a kormány, az önkormányzat és a vállalkozások között, mert szövetségként kell tekinteni a soproni cégekre, legyenek azok kkv-k vagy nagy ipari cégek.

Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz–KDNP) polgármestere a következő években a helyi gazdaság megerősítését nevezte feladatnak.

A Soproni Gazdasági Fórumon városi elismeréseket is átadtak. Sopronért Emlékérmet vett át Bojnár Zsolt, ifj. Flandorffer Ignác-díjat kapott Pandus Attila, Wälder József-díjat kapott Ubrankovics József Pál és Civitas Fidelissima-díjat adtak át a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.-nek.

A fórumon átadták a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elismeréseit is, köztük a Lackner-díjat, amit idén Harrer Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládé Manufaktúra ügyvezetője kapott.

Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara emlékplakettjét adta át Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek.