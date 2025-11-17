ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor fontos sajtótájékoztatót tart a kamara elnökével

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hívta össze a sajtót. Cikkünk frissül!

Fontos bejelentés jön, „jó hírekkel érkezem” – ígérte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon a sajtótájékoztató kezdete előtt. Korábban a kormány több tagja is jelezte, hogy újabb, a kkv-k működését segítő intézkedéscsomagot készítenek elő. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a lépések akár nyolcvanmilliárd forint kiadást is jelenthetnek a költségvetésnek.

Cikkünk frissül!

Gyászos hangulatban vagyunk, de kesergésből nem lehet megélni, kezdjük a melót! – utalt a fociválogatott vasárnap esti kudarcára Orbán Viktor a beszéde kezdetén.

A kormány nehéz dilemmával küszködik három éve, a háború kezdete óta – mondta Orbán VIktor.

Mindannyian látjuk, hogy Európa háború felé menetel. Az olyan kiejezések, hogy „háborús gazdaság”, hétköznapi kifejezéssel vált – fogalmazott. A brüsszeli terv egy háborús gazdaság fölépítése, erről fogadnak el dokumentumokat, ennek része Ukrajna EU-tagsága, egy milliós ukrán hadsereg EU-pénzből való fenntartása – tette hozzá.

Az egyik opció, hogy elfogadjuk a brüsszeli gazdaságpolitikát, a másik opció pedig az, hogy nem fogadjuk el, nemzeti gazdaságpolitikát folytatunk-e. MI azt a döntést hoztuk, hogy úgy ítéljük meg, hogy

Magyarország képes arra, hogy egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti gazdaságpolitikát folytassunk.

Ez a mai megállapodás is erről szól – fogalmazott.

Még egy háború által blokkolt világgazdaság mellett is ki lehet tartani emellett, a korábbi célokat nem akarjuk feladni az adókedvezményektől az OtthonStarton át a 14. havi nyugdíjig – mondta.

A vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, az őket terhelő bürokráciát csökkenteni fogjuk. Erről 11 pontban állapodtunk meg

– mondta.

Az első lépés a fix 3 százalékos vállalkozói hitel volt. 11 intézkedést hoztunk.

Az alanyi áfamentesség értékhatárát lépcsőzetes emeljük, kiszámíthatóan, második, harmadik évre nézve is. 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban 24 millió forint lesz.

Emeljük az átalányadózók általános költséghányadát 47, majd 50 százalékra.

A főállású egylni vállalkozóknál csökkentjük a szochóalapot.

A negyedik pont: kiszélesítjük a kisvállalkozói adóra jogosultak körét, ez 4-5 ezer vállalkozót hoz be a kategóriába.

Ötödik pont: 100 millió forinttal támogatjuk a környezeti károk mérséklését.

Hatodik pont: adókedvezményt adunk a magyar nagy energiaszolgáltatókat az infrastruktúra korszerűsítésére.

Hetefdik pont, megemeljük a kiskereskedelmi adó határsávjait, 3500 vállalkozó adózhat kedvezőbben.

A nyolcadik megállapodás: fél évig elhalasztjuk az üzemanyagok jövedéki adójának emelését.

A kilencedik pont:

