2025. november 20. csütörtök Jolán
Nyitókép: James L. Amos/Getty Images

A Mol és Slovnaft panaszt tett az Európai Bizottságnál

Infostart

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat – közölte a Mol csütörtökön. A Janaf közleményben reagált az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó állításokra, Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter pedig közölte: nagy örömmel csatlakoznak az Európai Bizottság és az illetékes európai szervek előtt zajló eljáráshoz.

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be – írták.

A közlemény szerint az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel.

Nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben - tették hozzá.

Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolaj mennyiségeket, valamint biztosítsa a szlovák finomító folyamatos és biztonságos működését, amely kulcsszerepet játszik több EU-tagállam üzemanyagellátásában - hangsúlyozta a magyar olajipari társaság.

Az Adria-vezeték már jól ismert kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel. Felmerül a kérdés, hogy mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj - Európai Unió által javasolt - fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából - írták.

A Slovnaft és a Mol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását. Ugyanakkor a két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.

A Janaf csütörtöki közleményében azt írta: „az olajszállítás a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, összhangban a megkötött szállítási szerződéssel, a Janaf szállítási kapacitásaihoz való hozzáférés műszaki feltételeivel és a szokásos üzleti gyakorlattal. Hangsúlyozzuk, hogy a Mol-csoport az olajvezeték kapacitásait ténylegesen jóval a szerződésben rögzített mennyiség és az ágazatban megszokott üzleti gyakorlat alatt használja ki. Elvárjuk ezért, hogy a Mol-csoport a hatályos szerződésnek megfelelően növelje az olajvezeték kapacitásainak operatív kihasználását”.

Ante Susnjar gazdasági miniszter közölte: a Mol és a Slovnaft beadványával kapcsolatban minden érv Horvátország álláspontját támasztja alá. Hangsúlyozta: a Janaf feladata, hogy maradéktalanul teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Horvátország és a Janaf garantálják, hogy évente 15 millió tonna olajat képes Magyarországra és Szlovákiába szállítani, a Mol két finomítójába, ami a két üzem teljes éves kapacitásának felel meg. A Janaf és a Mol közötti szállítási szerződés évi mintegy 2 millió tonna olajra vonatkozik, miközben a Mol ténylegesen „valamivel egymillió tonna alatt vesz át”. Ezért a Mol árképzésre vonatkozó kifogásai nem megalapozottak, hiszen „a matematika egyszerű: minél nagyobb a mennyiség, annál alacsonyabb az ár” – fogalmazott.

A Janaf jelenlegi helyzetével kapcsolatban Susnjar elmondta: valóban nem ideális, hogy a rendelkezésre álló kapacitások nincsenek teljes mértékben kihasználva, ugyanakkor úgy vélte: a Janaf folyamatosan a probléma megoldására törekedett.

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus
Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
