A szokásoktól eltérően a negyedéves eredményeket Orbán Gábor helyettese értékelte, mivel a Richter vezérigazgatója tagja annak a delegációnak, amely Orbán Viktor miniszterelnökkel Washingtonban utazik csütörtökön.

Kovács László elmondta: a negyedéves számok vegyes képet, átmeneti lassulást mutatnak. Az innovatív, neuropszichiátriai és nőgyógyászati üzletágak továbbra is erőteljes növekedést értek el, a GenMed (generikus gyógyszerek) szegmens kihívásokkal szembesült és a biotechnológiai üzletágon belül a CDMO bevételek elmaradtak a vártól az amerikai szabályozói változások miatt – fogalmazott.

Kiemelte az árfolyamváltozások és az adóhatások január–szeptemberben 30 milliárd forinttal rontották az eredményt, amit ellensúlyozott a működési költségek csökkenése, ami a korábban elindított hatékonyságjavító programnak köszönhető.

A Richter várakozása szerint az árfolyamok a harmadik negyedévhez képest a negyedik negyedévben majd azt követő időszakban is kedvezőbben alakulhatnak.

Szólt arról is, hogy a rekord 93 milliárd forintos osztalékfizetés ellenére soha nem látott szintre, 200 milliárd forint fölé emelkedett a szabad cash flow állomány szeptember végére.

A Richter növekvő eladásokról számolt be legnagyobb piacain: Észak-Amerikában az árbevétel 184,1 milliárd forintról 200,8 milliárd forintra emelkedett (+9,1 százalék). Nyugat-Európában 114,7-ről 128,9 milliárd forintra nőtt a forgalom (+12,4 százalék), míg Kelet-Európában 130,1-ről 135,2 milliárd forintra (+3,9 százalék).

A vállalat konszolidált árbevétele az első kilenc hónapban 6,9 százalékkal 680,2 milliárd forintra nőtt, az adózott eredménye 7,0 százalékkal, 163,3 milliárd forintra csökkent, a tisztított EBIT az első kilenc hónapban 7,5 százalékkal 214,4 milliárd forintra emelkedett.

Az egyes szegmensekről szólva elmondta, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott a neuropszichiátriai üzletág, a tisztított EBIT 16 százalékkal emelkedett.

A nőgyógyászati üzletág kétszámjegyű árbevételnövekedést ért el az első kilenc hónapban, a kiemelt brandek kiváló teljesítményt mutattak, így teljesíthető lesz az a célkitűzés, hogy az üzletág bevételei 2030 előtt elérhetik az 1 milliárd eurót.

A neuropszichiátriai üzletág bevételei a Vrayler értékesítését leszámítva csökkentek az első kilenc hónapban, ami egyedi hatásokkal, a partnerértékesítés visszaesésével magyarázható, de ez az év végére megfordulhat - jegyezte meg.

A generikus gyógyszerek üzletág bevétele több negatív tényező - magas bázis és ellátási gondok - együttes hatása miatt esett 17 százalékkal éves szinten a harmadik negyedéven, ugyanakkor pozitívan alakultak a végfelhasználói piaci értékesítések, ami a jövőbeli árbevétel alakulására kedvező lehet - fogalmazott Kovács László.

Biotechnológiai üzletágban kapacitásnövelés miatti technológiai nehézségek okoztak lassulást, de az utolsó negyedévben ez a hatás mérséklődhet – mondta.

Az üzletágban az elmúlt időszak nagy fejlesztései után most kerülhetnek piacra egyes termékek, mint a denosumab bioszimiláris készítmény, amely megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) forgalomba hozatali engedélyét.

Összeségében a következő 12 hónapban 4 termék és 3 bioszimiláris molekulával lép piacra a Richter – jegyezte meg.

A kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 3 százalékkal csökkentek az első kilenc hónapban, ezen belül a biotechnológiai üzletágban 20 százalékkal, míg a nőgyógyászati üzletágban a K+F kiadások emelkedtek.

A Richter várakozásai szerint a nőgyógyászati K+F kiadások a következő negyedévekben 20-22 millió euró körül alakulhatnak.

Kovács László kiemelte: az elmúlt időszakban a nőgyógyászati üzletágban közel kerültek két nagyobb értékű akvizícióhoz, de az utolsó körös ajánlataik elakadtak. Hangsúlyozta: továbbra is olyan eszközt vagy vállalatot vásárolnak, amely szigorúan illeszkedik a Richter stratégiájához és növeli a vállalat értékét.

Elmondta: pozitív kilátások övezik a jövedelmezéséget és összhangban a márciusban bemutatott tőkeallokációs programmal, az osztalék mértéke várhatóan tovább nőhet jövőre.