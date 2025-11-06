ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.06
usd:
334.45
bux:
107457.27
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Richter – rekord osztalék után soha nem látott cash flow

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A negyedik negyedévben a működési eredményének javulására számít a Richter, így az árfolyamszűrt, tisztított EBIT (kamatfizetés és az adózás előtti eredmény) 8-10 százalékkal nőhet az év egészében, míg a bevételek az árfolyamhatások kiszűrésével, megközelítik a 2,3 milliárd eurót 2025-ben, ami a korábbi előrejelzés alsó sávja – mondta Kovács László vezérigazgató-helyettes a Richter harmadik negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

A szokásoktól eltérően a negyedéves eredményeket Orbán Gábor helyettese értékelte, mivel a Richter vezérigazgatója tagja annak a delegációnak, amely Orbán Viktor miniszterelnökkel Washingtonban utazik csütörtökön.

Kovács László elmondta: a negyedéves számok vegyes képet, átmeneti lassulást mutatnak. Az innovatív, neuropszichiátriai és nőgyógyászati üzletágak továbbra is erőteljes növekedést értek el, a GenMed (generikus gyógyszerek) szegmens kihívásokkal szembesült és a biotechnológiai üzletágon belül a CDMO bevételek elmaradtak a vártól az amerikai szabályozói változások miatt – fogalmazott.

Kiemelte az árfolyamváltozások és az adóhatások január–szeptemberben 30 milliárd forinttal rontották az eredményt, amit ellensúlyozott a működési költségek csökkenése, ami a korábban elindított hatékonyságjavító programnak köszönhető.

A Richter várakozása szerint az árfolyamok a harmadik negyedévhez képest a negyedik negyedévben majd azt követő időszakban is kedvezőbben alakulhatnak.

Szólt arról is, hogy a rekord 93 milliárd forintos osztalékfizetés ellenére soha nem látott szintre, 200 milliárd forint fölé emelkedett a szabad cash flow állomány szeptember végére.

A Richter növekvő eladásokról számolt be legnagyobb piacain: Észak-Amerikában az árbevétel 184,1 milliárd forintról 200,8 milliárd forintra emelkedett (+9,1 százalék). Nyugat-Európában 114,7-ről 128,9 milliárd forintra nőtt a forgalom (+12,4 százalék), míg Kelet-Európában 130,1-ről 135,2 milliárd forintra (+3,9 százalék).

A vállalat konszolidált árbevétele az első kilenc hónapban 6,9 százalékkal 680,2 milliárd forintra nőtt, az adózott eredménye 7,0 százalékkal, 163,3 milliárd forintra csökkent, a tisztított EBIT az első kilenc hónapban 7,5 százalékkal 214,4 milliárd forintra emelkedett.

Az egyes szegmensekről szólva elmondta, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott a neuropszichiátriai üzletág, a tisztított EBIT 16 százalékkal emelkedett.

A nőgyógyászati üzletág kétszámjegyű árbevételnövekedést ért el az első kilenc hónapban, a kiemelt brandek kiváló teljesítményt mutattak, így teljesíthető lesz az a célkitűzés, hogy az üzletág bevételei 2030 előtt elérhetik az 1 milliárd eurót.

A neuropszichiátriai üzletág bevételei a Vrayler értékesítését leszámítva csökkentek az első kilenc hónapban, ami egyedi hatásokkal, a partnerértékesítés visszaesésével magyarázható, de ez az év végére megfordulhat - jegyezte meg.

A generikus gyógyszerek üzletág bevétele több negatív tényező - magas bázis és ellátási gondok - együttes hatása miatt esett 17 százalékkal éves szinten a harmadik negyedéven, ugyanakkor pozitívan alakultak a végfelhasználói piaci értékesítések, ami a jövőbeli árbevétel alakulására kedvező lehet - fogalmazott Kovács László.

Biotechnológiai üzletágban kapacitásnövelés miatti technológiai nehézségek okoztak lassulást, de az utolsó negyedévben ez a hatás mérséklődhet – mondta.

Az üzletágban az elmúlt időszak nagy fejlesztései után most kerülhetnek piacra egyes termékek, mint a denosumab bioszimiláris készítmény, amely megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) forgalomba hozatali engedélyét.

Összeségében a következő 12 hónapban 4 termék és 3 bioszimiláris molekulával lép piacra a Richter – jegyezte meg.

A kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 3 százalékkal csökkentek az első kilenc hónapban, ezen belül a biotechnológiai üzletágban 20 százalékkal, míg a nőgyógyászati üzletágban a K+F kiadások emelkedtek.

A Richter várakozásai szerint a nőgyógyászati K+F kiadások a következő negyedévekben 20-22 millió euró körül alakulhatnak.

Kovács László kiemelte: az elmúlt időszakban a nőgyógyászati üzletágban közel kerültek két nagyobb értékű akvizícióhoz, de az utolsó körös ajánlataik elakadtak. Hangsúlyozta: továbbra is olyan eszközt vagy vállalatot vásárolnak, amely szigorúan illeszkedik a Richter stratégiájához és növeli a vállalat értékét.

Elmondta: pozitív kilátások övezik a jövedelmezéséget és összhangban a márciusban bemutatott tőkeallokációs programmal, az osztalék mértéke várhatóan tovább nőhet jövőre.

Kezdőlap    Gazdaság    Richter – rekord osztalék után soha nem látott cash flow

gyógyszeripar

eredmény

kovács lászló

richter gedeon nyrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Washingtonba tartva Orbán Viktor úgy fogalmazott, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője. „Ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül, ha nem tudjuk elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is, meg a családokra is” – tette hozzá a miniszterelnök.
 

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg ekkora a baj? Hogy kerülhetett szóba, hogy Magyarország bóvli lenne?

Tényleg ekkora a baj? Hogy kerülhetett szóba, hogy Magyarország bóvli lenne?

Ha csak a legfontosabb mutatókat nézzük, akkor furcsa, hogy egyáltalán szóba került Magyarország leminősítése a Standard & Poor’s (S&P) részéről. Jelenleg ugyanis sem a költségvetés helyzete, sem az akadozó GDP-növekedés, sem a külső finanszírozási pozíciónk nem indokolja, hogy a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerüljünk. Vannak egyéb, úgynevezett szoft tényezők, melyek Magyarország ellen szólnak, ezek azonban kevesek ahhoz, hogy ennyire fajsúlyos döntést meghozzon a hitelminősítő, főleg fél évvel a parlamenti választások előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnya uniós szigor jön a magyarok filléres kedvenceinél: sokan nézhetnek nagyot a boltokban

Csúnya uniós szigor jön a magyarok filléres kedvenceinél: sokan nézhetnek nagyot a boltokban

Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Kalmaegi, Asia's most powerful tropical storm this year, forced six of Vietnam's airports to close ahead of its arrival.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 13:45
Lakáspiaci fordulat: októberben feleződött a drágulás üteme
2025. november 6. 10:05
Indul a második kör, 20 milliárd forint a tét
×
×
×
×