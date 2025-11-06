ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.78
usd:
336.02
bux:
0
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Meglepetést hozott a Richter gyorsjelentése

Infostart / MTI

A Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele az első kilenc hónapban 680,2 milliárd forint lett, ami 6,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – közölte a gyógyszeripari vállalat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A társaság adózott eredménye a növekvő működési eredmények ellenére 7,0 százalékkal, 163,3 milliárd forintra csökkent.

A jelentésben kiemelik: az árfolyamok kedvezőtlenül hatottak a harmadik negyedévben az amerikai dollár gyengülése és a forint erősödése miatt. A nettó pénzügyi veszteség a jelentős árfolyamveszteségek miatt 9,5 milliárd forintra nőtt január-szeptember között, az egy évvel korábbi 5,8 milliárd nyereség után.

A Richter módosította a gyógyszergyártási árbevételre vonatkozói idei előrejelzését, ami 2,3 milliárd euró körül várható, míg a tisztított EBIT (kamat- és adófizetés előtti eredmény) 8-10 százalékkal növekedhet 2025-ben.

Kezdőlap    Gazdaság    Meglepetést hozott a Richter gyorsjelentése

gyógyszeripar

eredmény

árbevétel

richter gedeon nyrt

árfolyamváltozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a fordulat az időjárásban: erre mindenképp készülj csütörtökön

Jön a fordulat az időjárásban: erre mindenképp készülj csütörtökön

A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 06:36
Európai ébresztővel próbálkozik a Mol
2025. november 6. 06:00
Egyre tovább dolgoznak a nyugdíjasok – van, akinek muszáj
×
×
×
×