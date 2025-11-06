Meglepetést hozott a Richter gyorsjelentése

A társaság adózott eredménye a növekvő működési eredmények ellenére 7,0 százalékkal, 163,3 milliárd forintra csökkent.

A jelentésben kiemelik: az árfolyamok kedvezőtlenül hatottak a harmadik negyedévben az amerikai dollár gyengülése és a forint erősödése miatt. A nettó pénzügyi veszteség a jelentős árfolyamveszteségek miatt 9,5 milliárd forintra nőtt január-szeptember között, az egy évvel korábbi 5,8 milliárd nyereség után.

A Richter módosította a gyógyszergyártási árbevételre vonatkozói idei előrejelzését, ami 2,3 milliárd euró körül várható, míg a tisztított EBIT (kamat- és adófizetés előtti eredmény) 8-10 százalékkal növekedhet 2025-ben.