Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Ami a Budapesten elmaradt Trump–Putyin-békecsúcsot illeti, a kialakult helyzetből való továbblépés az út apropója, de a két ország együttműködésének bővítése szorosan követi ezt a dossziét, a magyar kormány előzetes közlése szerint „új gazdasági-stratégiai partnerség” alakul ki az út során.

Az Index információi szerint csütörtök reggel szállt fel a gép, induláskor maga a Wizz Air magyar ügyvezetője, Váradi József kívánt sikeres tárgyalásokat a delegációnak. A portálnak a kormányfő közvetlenül indulása előtt azt mondta, az amerikaiak „viccből nem tárgyalnak senkivel”, üzletet akarnak kötni. Orbán Viktor újra megpróbálhatja majd rábírni az amerikai elnököt, hogy az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól Magyarország kapjon mentességet, korábban e téren ugyanis – az amerikai elnök személyes közlése szerint – sikertelenül járt; a magyar érdek az lenne, hogy ne sérüljön az ország energiaellátásának biztonsága és versenyképessége sem, ehhez fontos az orosz energia jelenleg. Az amerikai érdek ezzel szemben az, hogy szankciók révén szorítsák rá Oroszországot arra, hogy vessen véget az ukrajnai háborúnak, de az is, hogy új piacokat szerezzen energiaszektora számára, elsősorban atomenergiában és cseppfolyósított gáz (LNG) terén.

Orbán Viktor szerdán a Facebookon már közölte, hogy a „bideni politikai szankciókon” már túlléptek a felek, gazdasági téren pedig kész csomaggal érkeznek Washingtonba.

A magyarokat is sújtó orosz olajszankciók november végén lépnének életbe. A Mol számára jelenleg két reális útvonal marad a nyersolaj beszerzésére:

a Barátság kőolajvezeték az Adria-vezeték.

Szakértők szerint minden más megoldás elméleti. A hajós és közúti olajszállítás műszakilag és gazdaságilag sem realitás.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookon.

A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. „Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – olvasható a bejegyzésben.

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – írta Orbán Viktor.

Hozzátette: Irány Washington! Munkára fel!