ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.59
usd:
335.83
bux:
107174.53
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor Amerikába indul, hogy megállapodásokat hozzon tető alá Donald Trump amerikai elnökkel
Nyitókép: Orbán Viktor / Facebook

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Infostart

Az ukrajnai háború kívánt lezárásának ügye és a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése ráadásul szorosan össze is függ, nem mellékesen pedig vészesen közeledik az orosz olajszankciók életbe lépésének dátuma, amit meg kíván előzni több kormánytag kíséretében Orbán Viktor. Pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

Kettős céllal utazik Orbán Viktor a magyar kormány jelentős része csütörtökön Washingtonba:

  1. lépéseket kieszközölni az Ukrajnai békekötés felé;
  2. gazdasági jellegű megállapodásokat kötni az Egyesült Államok adminisztrációjával.

Ezek keretei között találkozik a magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel, Donald Trump és Orbán Viktor immár hatodjára találkoznak hivatalosan pénteken.

Ami a Budapesten elmaradt Trump–Putyin-békecsúcsot illeti, a kialakult helyzetből való továbblépés az út apropója, de a két ország együttműködésének bővítése szorosan követi ezt a dossziét, a magyar kormány előzetes közlése szerint „új gazdasági-stratégiai partnerség” alakul ki az út során.

Az Index információi szerint csütörtök reggel szállt fel a gép, induláskor maga a Wizz Air magyar ügyvezetője, Váradi József kívánt sikeres tárgyalásokat a delegációnak. A portálnak a kormányfő közvetlenül indulása előtt azt mondta, az amerikaiak „viccből nem tárgyalnak senkivel”, üzletet akarnak kötni. Orbán Viktor újra megpróbálhatja majd rábírni az amerikai elnököt, hogy az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól Magyarország kapjon mentességet, korábban e téren ugyanis – az amerikai elnök személyes közlése szerint – sikertelenül járt; a magyar érdek az lenne, hogy ne sérüljön az ország energiaellátásának biztonsága és versenyképessége sem, ehhez fontos az orosz energia jelenleg. Az amerikai érdek ezzel szemben az, hogy szankciók révén szorítsák rá Oroszországot arra, hogy vessen véget az ukrajnai háborúnak, de az is, hogy új piacokat szerezzen energiaszektora számára, elsősorban atomenergiában és cseppfolyósított gáz (LNG) terén.

Orbán Viktor szerdán a Facebookon már közölte, hogy a „bideni politikai szankciókon” már túlléptek a felek, gazdasági téren pedig kész csomaggal érkeznek Washingtonba.

A magyarokat is sújtó orosz olajszankciók november végén lépnének életbe. A Mol számára jelenleg két reális útvonal marad a nyersolaj beszerzésére:

  1. a Barátság kőolajvezeték
  2. az Adria-vezeték.

Szakértők szerint minden más megoldás elméleti. A hajós és közúti olajszállítás műszakilag és gazdaságilag sem realitás.

Orbán Viktor: Irány Washington! Munkára fel!

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookon.

A kormányfő felidézte, hogy Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. „Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – olvasható a bejegyzésben.

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – írta Orbán Viktor.

Hozzátette: Irány Washington! Munkára fel!

Kezdőlap    Belföld    Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

ukrajna

orbán viktor

donald trump

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé
Az ukrajnai háború kívánt lezárásának ügye és a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése ráadásul szorosan össze is függ, nem mellékesen pedig vészesen közeledik az orosz olajszankciók életbe lépésének dátuma, amit meg kíván előzni több kormánytag kíséretében Orbán Viktor. Pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
 

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

A hét első feléhez képest elkezdett javulni a hangulat a piacokon, tegnap az USA-ban visszapattantak a tőzsdék, miután újra erőre kaptak az AI-részvények, kedvező makroadatok jöttek, és a Legfelsőbb Bíróság szkepticizmust fejezett ki Donald Trump vámjainak jogszerűségével kapcsolatban. Az amerikai tőzsdék emelkedését lekövették az ázsiai piacok is, az AMD erős negyedéves jelentése lökést adott az AI-részvényeknek. Végül, ami Európát illeti, a javuló nemzetközi hangulat ellenére enyhe esés látszik a tőzsdéken. Itthon a Richterre figyelnük, miután a társaság ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyek több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esik a Richter árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy TikTok-celeb rabolhatta ki a Louvre-t, a rendőrség szerint nem is akárhogy

Egy TikTok-celeb rabolhatta ki a Louvre-t, a rendőrség szerint nem is akárhogy

A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablása miatt. Az egyikük egy volt biztonsági őr és TikTok-influenszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 08:57
Razziát tartott a BKK és a rendőrség három fontos csomópontban
2025. november 6. 08:10
Nagy a bizonytalanság az LMP jövőjével kapcsolatban, az év elején fontos döntést hoznak
×
×
×
×