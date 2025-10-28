Elemző: jól tartja magát a forint, enyhén erősödik is, de fontos adatok jönnek a héten

Egyelőre nincs nagyobb mozgás a devizapiacokon, a forint enyhén erősödik és egyelőre stabilan tartja magát az euróval és a dollárral szemben is – ismertette Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Az elmúlt napokban ismét „erősödéssel próbálkozott” a forint az euróval szemben, a 390-es szint alá süllyedt a jegyzés, sőt már lassan a 388-at közelíti. Ez közel háromhetes csúcsot jelent a forint szempontjából. A dollárral szemben jelenleg a 333 forintos az árfolyam, illetve az euró-dollár árfolyamban viszonylag nyugalom uralkodik, a jegyzés az 1,15-1,16 sávban jár.

A cseh koronával, illetve a lengyel zlotyval szemben nagy mozgások nem láthatóak, együtt mozog a forint ezekkel a régiós versenytársakkal.

A piac „picit lenyugodott” a hétvégi hírek után – tette hozzá az elemző. Mint ismeretes, vasárnap közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, hogy az USA és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezmény kereteiben. Az újabb amerikai büntetővám is lekerülhet a napirendről.

Jelenleg hét eleji nyugalom uralkodik a devizapiacokon, de a hét második fele „izgalmas lehet”, mert 30-án, csütörtök reggel jelenik meg a harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adat – magyarázta az elemző. A várakozások szerint „olyan nagy lökést nem kapott a magyar gazdaság”, tehát várhatóan az év elején látott stagnációszerű helyzet ismétlődhet meg szerinte a harmadik negyedévben is.

Ha ehhez képest jelentős eltérés mutatkozik az adatban, az a forint árfolyamára is hatással lehet. Fontos kamatdöntések vannak a héten. Október 29-én, szerdán az amerikai jegybank, a Fed, október 30-án, csütörtökön pedig az Európai Központi Bank dönt.

A Fed esetében a szakértők 25 bázispontos, tehát 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre számítanak. Az EKB várhatóan szinten tartja az irányadó kamatot.