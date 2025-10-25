ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
Zöldségek 2020. január 25-én a nagykőrösi piaccsarnokban, ahol Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy a kormány támogatásainak köszönhetően a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között a két és félszeresére, 117-ről 298-ra emelkedett.
Nyitókép: Ujvári Sándor

Brutálisan megugrott a kistermelők száma Magyarországon

Infostart / MTI

Másfél évtized alatt ötezerről 23 ezerre - ez az agrárminiszter kispiac-átadóján derült ki pénteken.

A magyar kormány szándéka szerint a vidék nem valaminek a széle, hanem a politika középpontja - mondta az agrárminiszter szombaton a zalai Tormaföldén.

Nagy István a kilátóval együtt kialakított helyi termelői piac avatásán arról beszélt, a kormány felismerte a termelői piacok óriási jelentőségét. A termelői piac növeli a gazdasági erőt, sok embernek pluszbevételt ad, megélhetést biztosít és erősíti a helyi gazdaságot, egészséges, kiváló minőségű élelmiszert juttat az emberek közelébe - mondta.

A 21. században már nemcsak gazdasági, hanem közösségalkotó jelentősége is van a helyi piacnak, "megvan az a varázsa, hogy kialakul a személyes kapcsolat a termelő és a fogyasztó között". A helyi piacok segítik megőrizni a tájfajtákat, a helyi sajátosságokat - jegyezte meg.

A miniszter kifejtette: a kormány több mint 100 millió forintot biztosított a tormaföldei beruházáshoz, ami termékenyítőleg hat a térségre, mert újabb és újabb beruházásokat fog vonzani. Példaként említette a közvetlenül mellette található fügeültetvényt, ahol akár lekvár, pálinka vagy éppen aszalvány is készülhet a jövőben.

Míg 2012-ben 117 helyi piac volt Magyarországon, addig tavaly év végén már 314 működött. Ezzel együtt nőtt a kistermelők száma is, akik 2010-ben alig ötezren voltak, a számuk tavaly már megközelítette a 23 ezret - összegezte Nagy István.

Kijelentette, a hasonló beruházások munkalehetőséget kínálnak, illetve erősítik a fiatalok helyben maradását. A hagyományokon alapuló kézműves termékek pedig megújítják a magyar gasztronómiát; nem véletlen, hogy egyre több vidéki étterem kap Michelin-csillagot, hiszen a modern gasztronómia lényege, hogy a hagyományos kézműves termékekre alapozva a legmodernebb technológiát felhasználva készítik el az ételeiket - közölte.

A miniszter kitért arra is, hogy a kormány 2010 után számos támogatást kínált a a vidéki gazdálkodóknak. Említette a mostani, fiatal gazdáknak szóló pályázatot, amely 14,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás mellé 75 millió forintos beruházási támogatást nyújt, ami már alkalmas lehet például savanyítóüzem, tejfeldolgozó vagy húsfeldolgozó kialakítására.

A tanyapályázatok is sikeresek, ma már a tanyákon élők 65 százaléka nem ott született, hanem olyan kiköltöző, aki némi túlzással tankönyvből tanul meg kecskét fejni. Ők azok, akik "az élet más területén szerzett tapasztalataikat hazahozták, tanyát vásároltak és elindították a gazdaságukat", a feldolgozott termékeiknek köszönhetően pedig megújultak a vidék piacai és a magyar gasztronómia - hangsúlyozta Nagy István.

Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő szerint a térség települései óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 15 évben, közösségi terek, utak, járdák, szociális intézmények, kastélyok újultak meg. A helyi fügeliget vagy a közeli kiviültetvény azt mutatja, hogy miként lehet kiemelkedni, megmutatni a térség különleges értékeit, ezt pedig a több helyen létrehozott termelői piacok is szolgálják.

Kondákor József, Tormafölde független polgármestere felidézte, hogy 2011-ben egy fából készült kilátót emeltek a Szent János-hegy tetején, de ez a karbantartás hiánya miatt elkorhadt, 2020-ra le kellett bontani. Ezután pályázatot nyújtottak be, amelynek révén 2022-ben 80, majd tavaly még 23 millió forintot kaptak az új kilátó és a vele egybeépült helyi termelői piac, valamint a kiszolgálóhelyiségek és mosdók megépítésére.

Képünk illusztráció.

