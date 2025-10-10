ARÉNA - PODCASTOK
A woman relishes the moment under a refreshing shower in a modern bathroom, with natural light streaming in and a breathtaking city view in the background.
Nyitókép: Mystockimages/Getty Images

Hideg zuhany fenyeget: Brüsszelben megfeledkezhetett valami fontosról

Infostart

Az EU egyes szabályozásai veszélyeztetik a melegvíz-tárolók gyártását, mivel a hafnium és cirkónium nem került fel az engedélyezett anyagok listájára, ami 2027-től lép életbe.

A háztartási gépek gyártóit képviselő Applia lobbicsopor becslése szerint az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe, ha a hafniumot és a cirkóniumot nem ismerik el biztonságosnak háztartási használatra – derül ki a Financial Times cikkéből, amit a Portfolio szemlézett. Ez a két elem kulcsfontosságú a vízmelegítő tartályok zománcozásához, így korrózióelleni védelméhez.

A két anyag nem szerepel az EU ivóvízre vonatkozó szabályozásában, amely 2027-ben lép hatályba, és a fogyasztók védelmét, valamint a vízminőségi szabványok javítását célozza. Az Európai Bizottság vélhetően tudtán kívül, de figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a melegvíz-tárolók is ivóvizet tartalmaznak, így a gyártók bírságokkal szembesülhetnek, ha nem felelnek meg az engedélyezett anyagok listájának – olvasható.

„A hafnium teljesen biztonságosan használható” – nyilatkozta Paolo Falcioni, az Applia főigazgatója, hangsúlyozva, hogy az elemet több mint 100 éve használják zománcozott melegvíz-tárolókban. Ha a hafniumot vagy a cirkóniumot nem keverik a zománcba, akkor a máz „megreped, és a meleg víz nem lesz meleg”.

A két elemet a hőszivattyúk zománcozásához is használják, amelyek az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak, ahogy a háztartások eltávolodnak a gázkazánoktól. Falcioni szerint a hafnium alternatívái, mint például az acél vagy a réz, négy-ötször annyiba kerülnek, ami a költségeket a fogyasztókra hárítaná egy olyan időszakban, amikor a háztartások pénzügyi helyzete amúgy is feszített.

„A hatás óriási lenne” – mondta Jérôme Martel, a francia Groupe Atlantic fűtési és szellőzési vállalat szabályozási ügyekért felelős menedzsere. Az olasz Ariston, egy másik jelentős melegvíz-tároló gyártó is hasonló aggályokat fogalmazott meg.

Az Európai Bizottság szerint a tagállamok feladata, hogy jelezzék a hafnium engedélyezésének szükségességét, és eddig egyik sem tette ezt meg. Brüsszel korábban azt közölte a vállalatokkal, hogy toxikológiai értékeléseket kérhetnek az anyagok jóváhagyásához.

Az iparág azonban azzal érvel, hogy ez a folyamat túl hosszú időt venne igénybe, és közben kénytelenek lennének költséges változtatásokat végrehajtani gyártósoraikban. „Ez súlyos hátrányba hozná az európai gyártókat a nem uniós versenytársakkal szemben” – mondta egy iparági vezető, aki nem kívánt névvel szerepelni.

A tagállamok nemzeti szinten jóváhagyhatják a hafnium használatát, de ez a lehetőség is költségesebb és időigényesebb, mint az uniós engedélyezés. Falcioni figyelmeztetett, hogy a szabályozási bizonytalanság ezen a területen a külföldi befektetőket is elriaszthatja.

