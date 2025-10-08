ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.33
usd:
336.48
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Wooden blocks with the word GDP and up and down arrows. An unstable economy in the country. Financial measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific period.
Nyitókép: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

A magyar gazdaság 2025 első felében stagnált, de a második félévre mindenki azt jelezte, hogy élénkülés kezdődik, ám most a Kopint-Tárki lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését. Mint Palócz Éva vezérigazgató az InfoRádióban elmondta, már csak azért is növekedést jelezte előre, mert különösen a beruházásoknál mára számok olyan mélyre süllyedtek, hogy onnan már csak felfelé van út. Ennek ellenére a júliusi és augusztusi adatok nem kedvezők, ezért 0,1 százalékkal csökkentették az idei növekedési prognózist, jelenleg 0,4 százalékot várnak, de minden hasonlóan gyengén teljesítő hónap 0,1 százalékot ront, így Palócz Éva szerint az sem zárható ki, hogy végül stagnálásközeli állapotban telik el az év.

„A repülőrajt sosem volt reális, egyik magát komolyan vevő előrejelző sem prognosztizálta, de azért mindenképpen jobb növekedést vártunk”

– mondta az okokat sorolva, Ezek között első helyen említette a külgazdasági konjunktúra elhúzódó válságát, különösen a német gazdaság és ipar „szenvedését”. Másodikként a magyar gazdaság szerinte túlzottan a gépkocsiiparra koncentráló iparpolitikáját hozta fel, mert az autóipar Európában nagyon rossz állapotban van, nagyon rosszak a kilátásai, és ez a magyar gazdaságot is sújtja. A harmadik okként Palócz Éva azt nevezte meg, hogy szerinte az államháztartás nagyon rossz állapotban van, emiatt folyamatosan el kell halasztani állami beruházásokat költségvetési szempontok miatt. Szintén gond, hogy a magánberuházások sem gyarapodnak a várt ütemben, ennek szerinte az az oka, hogy megingott a vállalkozói bizalom, nem igazán látnak pozitív jövőképet a vállalatok, ezért inkább visszafogják a beruházásaikat, pedig finanszírozási lehetőség lenne, csak a külgazdasági feltételek rosszak. „Azért a többi országban nincs ilyen beruházászsugorodás, mint nálunk, holott nagyjából hasonló cipőben járnak a szomszédos országok is” – tette hozzá Palócz Éva.

2026-ra a Kopint-Tárki – hasonlóképpen, mint a legtöbb intézet – 2,5 százalékos növekedést prognosztizál, amelyet egyrészt táplálhat a jövedelmek növekedése, hiszen egyre nagyobb csoportok kapnak szja-mentességet, a 3 százalékos lakáshitel is növelni fogja már jövőre a kínálatot, és újabb autóipari kapacitások indulnak be.

„Ez önmagában lehetővé tenné a 2,5 százalékos növekedést, de azért látni kell ennek a rengeteg kockázatát”

– emelte ki a szakértő, és ezek közé sorolta, hogy bizonytalan az Otthon Start program építőipari hatása, a kínálat igazán csak 2027-re futhat fel, és nem tudni, hogy a magasabb jövedelemből mennyit fogyaszt majd el a lakosság.

„Nagyon sok olyan tényező van, ami az elmúlt években igencsak megtréfált bennünket abban az értelemben, hogy a valóság sokkal rosszabb lett, mint amit vártunk” – emlékeztetett Palócz Éva.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

kopint-tárki

palócz éva

beruházás

növekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat
Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok listáját, ilyen kedvezményekkel vásárolhatsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 21:21
Élesen kikelt a "fosszilis" ellen Áder János
2025. október 8. 19:21
"Az év minden napján" - Üzleti célú kérést intézett a Mol a horvát partner felé, a horvátok válaszoltak
×
×
×
×