Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

A magyar gazdaság 2025 első felében stagnált, de a második félévre mindenki azt jelezte, hogy élénkülés kezdődik, ám most a Kopint-Tárki lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését. Mint Palócz Éva vezérigazgató az InfoRádióban elmondta, már csak azért is növekedést jelezte előre, mert különösen a beruházásoknál mára számok olyan mélyre süllyedtek, hogy onnan már csak felfelé van út. Ennek ellenére a júliusi és augusztusi adatok nem kedvezők, ezért 0,1 százalékkal csökkentették az idei növekedési prognózist, jelenleg 0,4 százalékot várnak, de minden hasonlóan gyengén teljesítő hónap 0,1 százalékot ront, így Palócz Éva szerint az sem zárható ki, hogy végül stagnálásközeli állapotban telik el az év.

„A repülőrajt sosem volt reális, egyik magát komolyan vevő előrejelző sem prognosztizálta, de azért mindenképpen jobb növekedést vártunk”

– mondta az okokat sorolva, Ezek között első helyen említette a külgazdasági konjunktúra elhúzódó válságát, különösen a német gazdaság és ipar „szenvedését”. Másodikként a magyar gazdaság szerinte túlzottan a gépkocsiiparra koncentráló iparpolitikáját hozta fel, mert az autóipar Európában nagyon rossz állapotban van, nagyon rosszak a kilátásai, és ez a magyar gazdaságot is sújtja. A harmadik okként Palócz Éva azt nevezte meg, hogy szerinte az államháztartás nagyon rossz állapotban van, emiatt folyamatosan el kell halasztani állami beruházásokat költségvetési szempontok miatt. Szintén gond, hogy a magánberuházások sem gyarapodnak a várt ütemben, ennek szerinte az az oka, hogy megingott a vállalkozói bizalom, nem igazán látnak pozitív jövőképet a vállalatok, ezért inkább visszafogják a beruházásaikat, pedig finanszírozási lehetőség lenne, csak a külgazdasági feltételek rosszak. „Azért a többi országban nincs ilyen beruházászsugorodás, mint nálunk, holott nagyjából hasonló cipőben járnak a szomszédos országok is” – tette hozzá Palócz Éva.

2026-ra a Kopint-Tárki – hasonlóképpen, mint a legtöbb intézet – 2,5 százalékos növekedést prognosztizál, amelyet egyrészt táplálhat a jövedelmek növekedése, hiszen egyre nagyobb csoportok kapnak szja-mentességet, a 3 százalékos lakáshitel is növelni fogja már jövőre a kínálatot, és újabb autóipari kapacitások indulnak be.

„Ez önmagában lehetővé tenné a 2,5 százalékos növekedést, de azért látni kell ennek a rengeteg kockázatát”

– emelte ki a szakértő, és ezek közé sorolta, hogy bizonytalan az Otthon Start program építőipari hatása, a kínálat igazán csak 2027-re futhat fel, és nem tudni, hogy a magasabb jövedelemből mennyit fogyaszt majd el a lakosság.

„Nagyon sok olyan tényező van, ami az elmúlt években igencsak megtréfált bennünket abban az értelemben, hogy a valóság sokkal rosszabb lett, mint amit vártunk” – emlékeztetett Palócz Éva.