Oeconomus: három hónapja javul a gazdasági hangulat Magyarországon

A nyáron volt a trendforduló, három hónapja javul a gazdasági hangulat Magyarországon – állapította meg a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A konjunktúraindexek arra jók, hogy képesek előre jelezni a gazdasági helyzet alakulását, akár a növekedést, akár a lassulást – mondta Jávor Balázs, az alapítvány elemzője az InfoRádióban. Magyarországon a konjunktúraindexek előrejelző adatai alapján három hónapja javul a gazdasági hangulat. Bár a konjunktúraérzetet jelző indexek értékei az egyenes negatív tartományában sorakoznak ugyan, de az is látszik belőlük, hogy augusztustól a vállalatok is és a lakosság is egyre bizakodóbb a gazdasági kilátásokat illetően –fogalmazott. Hozzátette: a két kutatócég, a GKI és a Századvég általában élesen különböző hangot üt meg a kormányzat gazdaságpolitikájának kritikáját illetően, de mindkettő friss konjunktúraindexe most ugyanazt a trendfordulót jelzik.

Mindkét kutatócég szerint

az első félévben stagnáltak vagy inkább romlottak az adatok, és augusztusban látszódik egy trendforduló mindkét cégnél, és mind a lakossági, mind a vállalati gazdasági bizalom vonatkozásában

– fogalmazott az elemző. Hogy mi lehet ennek az oka, miért pont az augusztus, erre nincs világos válasz.

„Ha megnézzük, hogy az elmúlt hónapokban hogyan változott a magyar gazdaság külső környezete, illetve milyen intézkedéseket jelentettek be, akkor ez talán választ adhat a trendfordulók okára. Megerősödtek a háború lezárására irányuló törekvések, Trump elnök működésére is lehet gondolni” – mondta Jávor Balázs, aki szerint talán nagyobb a bizakodás arra vonatkozóan, hogy a háborút le lehet zárni. Mint mondta, emellett látványosan javultak az elmúlt időszakban a világ vezető hatalma, az Egyesült Államok és Magyarország közötti gazdasági és politikai kapcsolatok, ez is okot ad a bizakodásra. „És nem elfelejtendőek a lakosságra kedvezően ható intézkedések, mint a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége, a 14. havi nyugdíj vagy az Otthon Start program, ami szeptemberben indult. A vállalatok bizakodóbb hozzáállását pedig segíthette a Demján Sándor Program, az alacsony társasági nyereségadó, ami alacsony is marad, a 3 százalékos fix kkv-hitelek, vagy a héten bejelentett vállalati adócsökkentés” – mondta Jávor Balázs, az alapítvány elemzője az InfoRádióban.