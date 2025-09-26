ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
A young woman cuddling her new baby boy or girl with love.
Nyitókép: Getty Images/ Halfpoint Images

250 ezer édesanyának jön a nagy áttörés a jövő héten

Infostart / MTI

Átlagosan havi 109 ezer forint marad 250 ezer háromgyermekes családanyánál, miután október 1-től rájuk is kiterjesztik az szja-mentességet, ami akár már novembertől is érvényesíthető, nem kell megvárni a májusi bevallást.

Október elsejétől a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes lesz a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Beneda Attila hangsúlyozta: a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma.

Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik - húzta alá a helyettes államtitkár. Szavai szerint

az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint maradhat egy háromgyermekes családnál,

ami egy nagyon komoly összeg.

Beneda Attila kifejtette: a fő szempont a három gyermek megléte és a családi pótlékra való jogosultság. Az érintett édesanya a kedvezmény igénybevételét októberben a munkáltatójánál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is jelezheti és már novemberben tudja ezt érvényesíteni. Akik valamilyen oknál fogva ettől elmaradnak, azok az éves adóbevallásnál tudják ezt jelezni, ebben az esetben visszamenőlegesen, egy összegben kapják meg – tette hozzá.

Felnőtt gyerekre is vonatkozik

A helyettes államtitkár elmondta: az erről szóló jogszabály teljes összhangban van az 1999 előtti szabályozással, vagyis akinek három gyermeke van, három gyermeket nevelt, akár már felnőtt gyermekeket is, egészen addig, amíg munkajövedelme van, addig jogosult az szja-mentességre.

Babaváró: 1 százalék nem törleszt

A politikus az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok babaváró kölcsönének visszafizetését segítő méltányossági alapról szólva azt mondta: a Magyar Biztosítók Szövetsége erre a célra 600 millió forintos keretet hozott létre, a méltányossági lehetőséget pedig a Máltai Szeretetszolgálatnál lehet igényelni.

A babavárót felvettek mintegy 1 százaléka nem fizet valamilyen okból, közülük is csak egy kisebb részt tesznek ki azok, akiknek valamilyen élethelyzet vagy személyes tragédia miatt nehézséget okoz a törlesztés – mondta Beneda Attila.

