Hivatalos: legendás kulttermék tűnik el a magyar boltok polcairól

Stratégiai döntés értelmében a Henkel megszünteti a Fa szappan gyártását. A közel hetven éve forgalomban lévő termék az egyik legismertebb higiéniai márka volt a közép-európai régióban, így Magyarországon is – írja a bama.hu.

A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű higiéniai termék. Kezdetben a Henkel leányvállalata, a Dreiring vezette be a piacra, mint egy „új stílusú szappant”. Az 1960-as években valódi kultstátuszt vívott ki magának, ezt követően pedig óriási népszerűségnek örvendett.

A cég közleménye szerint a lépést a fogyasztói szokások változása indokolja: a szappanok iránti kereslet hosszú ideje csökken, miközben a piacon a tusfürdők és dezodorok forgalma dinamikusan bővül. Ennek megfelelően a Henkel a jövőben a nagyobb növekedési potenciállal bíró termékkategóriákra kívánja átcsoportosítani erőforrásait.

Hangsúlyozták: a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa márka továbbra is jelen lesz a piacon tusfürdők, dezodorok és egyéb higiéniai termékek formájában.