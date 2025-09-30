ARÉNA
White toilet soap in female hands against the background of a fragrant foam bath. Woman in white terry bathrobe washing her hands with soap. Relaxation and beauty treatments. Natural beauty, daily skincare routine. Moisturizing, cleansing
Nyitókép: GettyImages/Fiordaliso

Hivatalos: legendás kulttermék tűnik el a magyar boltok polcairól

Infostart

Hetven év után végleg eltűnik a boltok polcairól a Fa szappan – erősítette meg a gyártó Henkel. A döntés egy korszak végét jelenti, hiszen a termék évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar fürdőszobáknak is.

Stratégiai döntés értelmében a Henkel megszünteti a Fa szappan gyártását. A közel hetven éve forgalomban lévő termék az egyik legismertebb higiéniai márka volt a közép-európai régióban, így Magyarországon is – írja a bama.hu.

A Fa szappan több volt, mint egy egyszerű higiéniai termék. Kezdetben a Henkel leányvállalata, a Dreiring vezette be a piacra, mint egy „új stílusú szappant”. Az 1960-as években valódi kultstátuszt vívott ki magának, ezt követően pedig óriási népszerűségnek örvendett.

A cég közleménye szerint a lépést a fogyasztói szokások változása indokolja: a szappanok iránti kereslet hosszú ideje csökken, miközben a piacon a tusfürdők és dezodorok forgalma dinamikusan bővül. Ennek megfelelően a Henkel a jövőben a nagyobb növekedési potenciállal bíró termékkategóriákra kívánja átcsoportosítani erőforrásait.

Hangsúlyozták: a változás kizárólag a szappanokat érinti, a Fa márka továbbra is jelen lesz a piacon tusfürdők, dezodorok és egyéb higiéniai termékek formájában.

Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Zöldben zártak a tőzsdék az Atlanti-óceánon innen és túl

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a részvényindexeket: a piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában végül zöldben álltak meg a vezető indexek, a tengerentúlon mérsékelt erősödéssel zárolt a nap. Eközben az arany és az ezüst is nagyot ralizott ma, előbbi kétszer is új történelmi csúcsig szökött fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá

Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá

Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu agree new Gaza peace plan

Trump and Netanyahu agree new Gaza peace plan

The US and Israeli leaders say they have agreed a peace plan for Gaza and warned Hamas to accept it.

