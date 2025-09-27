ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Takács Ernő: az ország gazdasága stabil – ez az üzenete a müncheni EXPO REAL magyar kiállítóinak

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

Idén is erős szakmai jelenléttel vesz részt Magyarország a müncheni EXPO REAL-on, amely az egyik legjelentősebb esemény a nemzetközi ingatlanpiacon – hangsúlyozta az InfoRádióban az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke.

„Több mint 40 országból 2000 kiállító és 75 országból 40 ezer látogató vesz részt ezen a rendezvényen. Ez egy olyan nemzetközi seregszemle, ahol érdemes Magyarországnak megjelenni, mégpedig azért, hogy megmutassuk: nálunk nemcsak gyártani érdemes. Az ország a többi üzleti szektor számára is ideális helyszín vállalkozásindításra, munkahelyteremtésre, hiszen rendelkezünk megfelelő ingatlanfejlesztési infrastruktúrával és tudással, szakképzett munkaerővel és közműinfrastruktúrával is" – mondta Takács Ernő.

Azt is elmondta, hogy Magyarország standját az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület hozza létre a CBRE nemzetközi ingatlanvezető tanácsadó szakmai támogatásával, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a HIPA közreműködésével. A fő kiállítók a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt, az Innovinia és a Helloparks. Ezenkívül segíti a programot a vidéki nagyvárosok közül Miskolc, Debrecen, Nagykanizsa és Pécs térsége. Ugyancsak részt vesz a kiállítók között a Gladiátor Alapkezelő, a VT Logistic és a Forstay Development.

Forestay - Marriott Moxy Budapest
Forestay - Marriott Moxy Budapest

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke szerint a magyar kiállítók legfontosabb üzenete az, hogy az ország gazdasága stabil. „Az elmúlt időszakban 23 milliárd eurónyi működő töke érkezett az országba. Elsődlegesen autóipari és az ahhoz köthető beszállítók technológiai beruházásairól van szó, amelyeknek köszönhetően Magyarországra több pénzt fektettek be, mint Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban együttesen” – hangsúlyozta Takács Ernő. Úgy véli, hogy ennek a pozitív hatása előbb-utóbb az ingatlanszektorban is meg fog jelenni, mivel ezekhez a beruházásokhoz elengedhetetlen irodák, új gyár- és logisztikai csarnokok, épületek megépítése, amelyek mind további megrendeléseket jelentenek majd az ingatlanpiacon.

Nagykanizsa - Industrial Park
Nagykanizsa - Industrial Park

Ez utóbbival kapcsolatban az InfoRádió azt kérdezte, vajon stabilizálódott-e már a helyzet, mivel a KSH első féléves adatai még azt mutatták, hogy egyelőre csökkennek az új lakásépítések. Válaszában Takács Ernő arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakáspiac egy külön szegmens, amelyen elsősorban az Otthon Start program hozhat élénkülést. Az ingatlanpiac többi részében viszont az iparosítási programok, a működő tőke beáramlása, illetve az üzleti szektor bővülése az, ami új lehetőséget teremt. Ugyanakkor az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke azt is elismerte, hogy az irodapiac egyelőre stagnál, mivel jelenleg a nagy állami irodaberuházások átadásai várhatók. Újabb, nagyobb irodafejlesztések pedig nem indulnak – tette hozzá.

WLP Hungary Logisztikai központ - Ebes
WLP Hungary Logisztikai központ - Ebes

Ezzel szemben a kisebb irodaépületeknek a funkcióváltása, átépítése, lakóházzá vagy szállodává alakítása igencsak foglalkoztatja az ingatlanfejlesztőket. Takács Ernő úgy látja: a szállodapiac az, amely az ipari logisztika mellett a leginkább mutat perspektívát, hiszen a budapesti, illetve a magyarországi turizmus már közelít a 2019-es rekordszámokhoz, és ebben a befektetők, a fejlesztők is nagy lehetőségeket látnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Takács Ernő: az ország gazdasága stabil – ez az üzenete a müncheni EXPO REAL magyar kiállítóinak

ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület

takács ernő

expo real

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa
Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 21:54
Zágráb: Horvátország nem nyerészkedik a Magyarországra szállított kőolajon
2025. szeptember 26. 17:01
Fontos bejelentést tett a Roszatom Paks II-ről – a szankciók árnyékában
×
×
×
×