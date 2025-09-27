Takács Ernő: az ország gazdasága stabil – ez az üzenete a müncheni EXPO REAL magyar kiállítóinak

„Több mint 40 országból 2000 kiállító és 75 országból 40 ezer látogató vesz részt ezen a rendezvényen. Ez egy olyan nemzetközi seregszemle, ahol érdemes Magyarországnak megjelenni, mégpedig azért, hogy megmutassuk: nálunk nemcsak gyártani érdemes. Az ország a többi üzleti szektor számára is ideális helyszín vállalkozásindításra, munkahelyteremtésre, hiszen rendelkezünk megfelelő ingatlanfejlesztési infrastruktúrával és tudással, szakképzett munkaerővel és közműinfrastruktúrával is" – mondta Takács Ernő.

Azt is elmondta, hogy Magyarország standját az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület hozza létre a CBRE nemzetközi ingatlanvezető tanácsadó szakmai támogatásával, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a HIPA közreműködésével. A fő kiállítók a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt, az Innovinia és a Helloparks. Ezenkívül segíti a programot a vidéki nagyvárosok közül Miskolc, Debrecen, Nagykanizsa és Pécs térsége. Ugyancsak részt vesz a kiállítók között a Gladiátor Alapkezelő, a VT Logistic és a Forstay Development.

Forestay - Marriott Moxy Budapest

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke szerint a magyar kiállítók legfontosabb üzenete az, hogy az ország gazdasága stabil. „Az elmúlt időszakban 23 milliárd eurónyi működő töke érkezett az országba. Elsődlegesen autóipari és az ahhoz köthető beszállítók technológiai beruházásairól van szó, amelyeknek köszönhetően Magyarországra több pénzt fektettek be, mint Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban együttesen” – hangsúlyozta Takács Ernő. Úgy véli, hogy ennek a pozitív hatása előbb-utóbb az ingatlanszektorban is meg fog jelenni, mivel ezekhez a beruházásokhoz elengedhetetlen irodák, új gyár- és logisztikai csarnokok, épületek megépítése, amelyek mind további megrendeléseket jelentenek majd az ingatlanpiacon.

Nagykanizsa - Industrial Park

Ez utóbbival kapcsolatban az InfoRádió azt kérdezte, vajon stabilizálódott-e már a helyzet, mivel a KSH első féléves adatai még azt mutatták, hogy egyelőre csökkennek az új lakásépítések. Válaszában Takács Ernő arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakáspiac egy külön szegmens, amelyen elsősorban az Otthon Start program hozhat élénkülést. Az ingatlanpiac többi részében viszont az iparosítási programok, a működő tőke beáramlása, illetve az üzleti szektor bővülése az, ami új lehetőséget teremt. Ugyanakkor az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke azt is elismerte, hogy az irodapiac egyelőre stagnál, mivel jelenleg a nagy állami irodaberuházások átadásai várhatók. Újabb, nagyobb irodafejlesztések pedig nem indulnak – tette hozzá.

WLP Hungary Logisztikai központ - Ebes

Ezzel szemben a kisebb irodaépületeknek a funkcióváltása, átépítése, lakóházzá vagy szállodává alakítása igencsak foglalkoztatja az ingatlanfejlesztőket. Takács Ernő úgy látja: a szállodapiac az, amely az ipari logisztika mellett a leginkább mutat perspektívát, hiszen a budapesti, illetve a magyarországi turizmus már közelít a 2019-es rekordszámokhoz, és ebben a befektetők, a fejlesztők is nagy lehetőségeket látnak.