Nyitókép: pixabay

Kutató: a 40 év alattiak rástartolnak az új, olcsó lakáshitelre

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Nagyot növekedhet a lakásvásárlások száma. A vállalkozók, a közép- és felsővezetők körében várható érdeklődés a 3 százalékos konstrukció iránt – mondta el Mihályi Máté, a GKI szakértője az InfoRádióban.

A felnőttkorúak 8,2 százaléka tervezi felvenni a következő fél évben az Otthon Start hitelt, 3,7 százalékuk nagyon biztos ezen szándékában, 4,4 százalékuk pedig közepesen biztos benne. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. szeptember eleji, reprezentatív kutatásából, amely 1000 fő megkérdezésével készült. A felméréssel kapcsolatban Mihályi Máté, a GKI kutatója az InfoRádióban azt is elmondta, ha tényleg ennyien veszik fel a hitelt, a 3,7 százalék

152 ezer tranzakciót jelenthet a következő fél éven belül.

Hozzáfűzte, a fővárosban többen tervezik felvenni a hitelt, nagyjából másfélszer akkora az arányuk, mint máshol. Ezt azzal magyarázta, hogy nekik van meg az önerejük, illetve ők tudják finanszírozni ezt a hitelt még úgy is, hogy a fővárosi ingatlanok jóval drágábbak.

Az irodai szellemi tevékenységet folytatók, a vállalkozók, közép- és felsővezetők azok, akik élni fognak az Otthon Start hitellel, tette hozzá a kutató. Rámutatott, hozzájuk képest a fizikai munkások nagyjából feleakkora arányban terveznek a hitellel élni, ez „jól mutatja, hogy a jövedelmi különbségek nagyon jelentősek ebben a tekintetben is”.

„Ahol alacsony a jövedelem, ott bizony nincs meg a feltétele a hitel felvételének”

– emelte ki a kutató.

A 40 év alattiak mintegy 15 százaléka tervez élni az Otthon Starttal, a 40 év felettieknél ez a 6-8 százalékos sávban mozog. „Úgy számolunk, hogy két 40 év alattira fog jutni egy 40 év feletti hitelfelvevő” – tette hozzá Mihályi Máté. Azt is hozzáfűzte, hogy ez az intézkedés összességében valóban támogatja a fiatalokat.

A 18-29 évesek 5 százaléka „nagyon valószínű”, hogy élni fog a lehetőséggel, 10 százalékuk pedig „kissé valószínű”, hogy igénybe fogja venni. Kirívóan nagy ebben a korosztályban a bizonytalanok aránya, 30 százalék.

Ez is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek közül sokuknak nem fordult meg korábban a fejében a lakásvásárlás, ám most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon – teszi hozzá a GKI honlapján olvasható elemzés. Részben a hitelbírálati nehézségek miatt a 60 év felettiek elenyésző arányban terveznek részt venni a programban, mint az alábbi grafikon is mutatja.

Kutató: a 40 év alattiak rástartolnak az új, olcsó lakáshitelre

kutatás

gki

otthon start

