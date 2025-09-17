ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.6
usd:
328.54
bux:
0
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Nagyot ugrottak idén a viharkárok tavalyhoz képest

Infostart

A MABISZ friss adatai szerint az idén nyári viharszezon után közel 3 milliárd forinttal több kártérítést fizettek ki a biztosítók az ügyfeleknek, mint 2024-ben.

Idén 101 032 kárbejelentés érkezett a magyar biztosítókhoz a május 1. és augusztus 31. közötti viharok nyomán, ezekre 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki, vagy tartalékolnak kárkifizetésre a biztosítók. Az előző évi hasonló időszak viharkár adataihoz képest ez közel 3 milliárd forintos növekedést jelez – írja a Magyar Biztosítók Szövetsége közlése nyomán a Portfolio.

Földrajzi megoszlás szerint a viharok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád vármegyéket, továbbá Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés, Hódmezővásárhely városokat sújtotta leginkább.

Az összesítésben nincsenek benne a mezőgazdasági károk, valamint az ipari létesítményekben és közintézményekben keletkezettek sem.

A 130 ezer forintos átlagkár körülbelül megfelel az átlagos viharszezonnak, ám az elmúlt három évet nézve 2023 azonos időszakában volt utoljára hasonló nagyságú kár 13 milliárd 101 millió forinttal. 2024-ben 10 milliárd 303 millió forintnyi kárt okoztak országosan, ugyanebben az időszakban a viharok.

Az egyre emelkedő teljes kifizetett kártérítés egyrészt jelzi a viharok növekvő intenzitását, másrészt a kárösszegek megnövekedésében szerepet játszanak az időközben megemelkedett építkezési, újjáépítési költségek is. Azaz manapság a korábbi évekhez képest jóval nagyobb összeget kell szánni a kisebb károk kijavítására is, tehát egyre jelentősebb a kárinfláció.

2025 május 1.-augusztus 31-közötti időszak elsődleges villámcsapás okozta átlagos kárösszege megközelítette a 473 ezer forintos kárösszeget, ugyanakkor 2024 teljes évre vonatkozóan 397 ezer forint volt az átlagkár összege. A villámcsapás másodlagos hatása darabszámban és összegében is a többszöröse az elsődleges villámcsapás által okozott károknak: az idei átlagkár összege közel 139 ezer forint, míg tavaly ez 137 ezer forint volt.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagyot ugrottak idén a viharkárok tavalyhoz képest

statisztika

biztosító

vihar

viharkár

kárenyhítés

átlag

2025

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hónapokon át Kínában tartották egy amerikai nagybank vezetőjét, most tört csak meg a jég

Hónapokon át Kínában tartották egy amerikai nagybank vezetőjét, most tört csak meg a jég

Visszatérhetett az Egyesült Államokba az amerikai és kínai vezetők közötti tárgyalásokat követően Chenyue Mao, a Wells Fargo bankára, aki hónapokig nem hagyhatta el Kínát - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mit jelent a progresszív adózás? Ez a sávos, egykulcsos és többkulcsos adózás lényege

Mit jelent a progresszív adózás? Ez a sávos, egykulcsos és többkulcsos adózás lényege

Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése esetén?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

The US president said his relationship with the UK "is very good" after arriving in London with First Lady Melania.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 06:00
Gyenge volt a szezon, növekedés helyett visszaesés – mondja a Balatoni Kör elnöke
2025. szeptember 17. 05:45
Kína nagyon megharagudott az Nvidiára
×
×
×
×