Újra akkreditálták: megbízható az energiahivatal adatgyűjtési rendszere

Újabb öt évre akkreditációt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként. A több hónapos eljárásól, a gyűjtött és publikált adatokról Scherer Zsoltot, a MEKH szóvivője beszélt az Inforádió EnergiaVilág című műsorában.

A MEKH teljes körűen gondozza a hazai energiastatisztikát, ami azt jelenti, hogy adatgyűjtést folytat közel 9 ezer szervezetet megszólítva, majd közzéteszi az előállított adatokat, és megküldi az Eurostatnak, a Nemzetközi Energiaügynökségnek és a KSH részére is – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője a szervezet feladatairól az InfoRádióban.

A kérdésre, hogy mit jelent az akkreditáció, milyen feltételeket kellett teljesíteni, kifejtette:

Magyarországon sok szervezet készít statisztikát, nem csak a Központi Statisztikai Hivatal, és ötévente lezajlik egy akkreditációs folyamat.

Ebben a szervezetekre nézve megvizsgálják a korábbi megállapításokat, és azokat a javaslatokat, amelyeket a KSH által felkért akkreditációs tanács megfogalmazott.

Most fontos szempont volt, hogy csökkentsék az adatszolgáltatók terheit. Azt is megállapították, hogy a MEKH saját, felhasználóbarát elektronikus adatgyűjtő rendszere mindig megbízhatóan és biztonságban működik. Az is fontos elvárás volt, hogy előrébb hozzák a hivatalos statisztikai adatok publikálási idejét – mondta el a MEKH szóvivője.

A statisztikai adatok havi, illetve éves publikálásában nem csak az energetikai hivatal hatáskörében megjelenő adatok szerepelnek, hanem sok más adat is az energetika világából – mint a szénnel, illetve a kőolajjal kapcsolatos információk. Az energetikai hivatal rengeteg adattal dolgozik, és ezek nem csak statisztikai anyagokban jelennek meg, hanem például azokban a piacmonitoring havi riportokban is, amelyek a földgáz- és a villamosenergiapiac adatait és működését írják le – magyarázta a szóvivő.

A begyűjtött adatok jelentős része nyilvános.

A hivatalos statisztikai tevékenységet teljes körűen leválasztották a hatósági adatgyűjtésről, és mindazok az adatok és információk, amelyekkel a hivatal mint statisztikai szerv dolgozik, megjelennek a hivatal saját weboldalán, illetve a hazai és nemzetközi partnereknél is, akár nemzetközi, akár KSH-s feldolgozásban.

Az energiahivatal honlapján is rengeteg információ hozzáférhető, a mekh.hu oldalon a „Statisztika” fül alatt rengeteg információ megszerezhető – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője az Inforádió EnergiaVilág című műsorában.