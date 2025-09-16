ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.05
usd:
330.26
bux:
100192.89
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Újra akkreditálták: megbízható az energiahivatal adatgyűjtési rendszere

Infostart / InfoRádió - Király István Dániel

Sikerült csökkenteni az adatszolgáltatók terheit – többek között erre is kitért Scherer Zsolt, az energiahivatal szóvivője, amikor az újabb ötéves statisztikai akkreditáció részleteiről beszélt az InfoRádióban.

Újabb öt évre akkreditációt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként. A több hónapos eljárásól, a gyűjtött és publikált adatokról Scherer Zsoltot, a MEKH szóvivője beszélt az Inforádió EnergiaVilág című műsorában.

A MEKH teljes körűen gondozza a hazai energiastatisztikát, ami azt jelenti, hogy adatgyűjtést folytat közel 9 ezer szervezetet megszólítva, majd közzéteszi az előállított adatokat, és megküldi az Eurostatnak, a Nemzetközi Energiaügynökségnek és a KSH részére is – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője a szervezet feladatairól az InfoRádióban.

A kérdésre, hogy mit jelent az akkreditáció, milyen feltételeket kellett teljesíteni, kifejtette:

Magyarországon sok szervezet készít statisztikát, nem csak a Központi Statisztikai Hivatal, és ötévente lezajlik egy akkreditációs folyamat.

Ebben a szervezetekre nézve megvizsgálják a korábbi megállapításokat, és azokat a javaslatokat, amelyeket a KSH által felkért akkreditációs tanács megfogalmazott.

Most fontos szempont volt, hogy csökkentsék az adatszolgáltatók terheit. Azt is megállapították, hogy a MEKH saját, felhasználóbarát elektronikus adatgyűjtő rendszere mindig megbízhatóan és biztonságban működik. Az is fontos elvárás volt, hogy előrébb hozzák a hivatalos statisztikai adatok publikálási idejét – mondta el a MEKH szóvivője.

A statisztikai adatok havi, illetve éves publikálásában nem csak az energetikai hivatal hatáskörében megjelenő adatok szerepelnek, hanem sok más adat is az energetika világából – mint a szénnel, illetve a kőolajjal kapcsolatos információk. Az energetikai hivatal rengeteg adattal dolgozik, és ezek nem csak statisztikai anyagokban jelennek meg, hanem például azokban a piacmonitoring havi riportokban is, amelyek a földgáz- és a villamosenergiapiac adatait és működését írják le – magyarázta a szóvivő.

A begyűjtött adatok jelentős része nyilvános.

A hivatalos statisztikai tevékenységet teljes körűen leválasztották a hatósági adatgyűjtésről, és mindazok az adatok és információk, amelyekkel a hivatal mint statisztikai szerv dolgozik, megjelennek a hivatal saját weboldalán, illetve a hazai és nemzetközi partnereknél is, akár nemzetközi, akár KSH-s feldolgozásban.

Az energiahivatal honlapján is rengeteg információ hozzáférhető, a mekh.hu oldalon a „Statisztika” fül alatt rengeteg információ megszerezhető – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szóvivője az Inforádió EnergiaVilág című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Újra akkreditálták: megbízható az energiahivatal adatgyűjtési rendszere

statisztika

ksh

akkreditáció

mekh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg

Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg

A Meta várhatóan új, mesterséges intelligenciával működő okosszemüveget mutat be a szerdai Connect rendezvényén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A kutyának sem kellenek most ezek a befektetések: a magyarok csak úgy menekülnek előle

A kutyának sem kellenek most ezek a befektetések: a magyarok csak úgy menekülnek előle

Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

Israel has committed genocide in Gaza, UN commission of inquiry says

The panel finds that four of the five genocidal acts defined under international law have been carried out against Palestinians during the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 12:31
Európai űripari óriás születik a Starlink ellen
2025. szeptember 16. 09:16
Belgium legnagyobb autóparkolója – és a vámháborúk egyéb érdekes következményei
×
×
×
×