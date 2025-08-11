Panyi Miklós az Otthon Start programról: a vállalkozóknak érdekük lesz tartani a négyzetméterárat

Szeptembertől elindul az Otthon Start program, az államilag támogatott fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitel-program. Ennek a támogatására áll fel a Miniszterelnökség keretein belül az Otthon Start Programiroda, amely a program végrehajtását segíti és ellenőrzi – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A programirodára azért van szükség, mert az Otthon Start rengeteg ágazatot és rengeteg szakpolitikát is érint: a lakáspolitikát, az építőipart, a területfejlesztést, a várospolitikát, az önkormányzatokkal való kapcsolattartást, a szabályozást, a hatósági ügyeket, az ifjúságpolitikát, a külföldön élő magyarokat és az ő megszólításuknak a kérdését, de az ingatlanszektort, a bankszektort is, tehát nagyon-nagyon széles területet.

„Ráadásul a volumen is hatalmas, hiszen sok tízezer igénylésre számítunk. Tehát a programot felügyelni kell, és nagyon fontos, hogy a végrehajtása sikeres és zökkenőmentes legyen, ezért áll fel a programot támogató programiroda a Miniszterelnökség keretein belül” – mondta az államtitkár.

Az Otthon Start Programiroda legfontosabb feladata, hogy a program végrehajtását sikerre vigye, egyeztessen a programban résztvevő különböző kormányzati és nem kormányzati szervek között, így például az építéshatóság, az ingatlanfejlesztők és az önkormányzat vagy akár a pénzintézetek között. De az is feladata, hogy szakmai és lakossági észrevételeket fogadjon be, hiszen számos olyan élethelyzet előfordulhat, amikre a program mostani összetétele valamilyen okból kifolyólag nem nyújt megoldást. És nagyon fontos szempont, hogy gördülékennyé tegye a beruházásokat azzal, hogy kiemelt projektté tegye őket. A cél az, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben el tudjanak indulni az új lakásfejlesztések ebben az eljárásrendben, minden érintett bevonásával. A programiroda alapvetően ennek a programnak a végrehajtásáért fog felelni, és a feladata a felügyelet, a kontroll és a hatékonyság növelése.

„A program abban újszerű, hogy nem a családi élethelyzetet vizsgálja, jóval egyszerűbbek a feltételei. Itt nincsen házassági kitétel, nincsen meglévő gyermek vagy vállalt gyermek kitétel, mint a csok-nál vagy a csok plusznál vagy a falusi csok-nál, hanem itt abból a helyzetből indulunk ki, hogy legyen lehetőség az első otthon megszerzésére, és olyanok számára, akik nem rendelkeznek jelenleg saját ingatlannal” – mondta Panyi Miklós, hozzátéve: ezzel a termékkel, az Otthon Start fix 3 százalékos kölcsönével kiegészülve szeptember 1-től egy minden korábbinál szélesebb otthonteremtési program indul Magyarországon, ami sok tízezer ember számára fogja megnyitni a lehetőséget az első otthon megszerzésére.

Az Otthon Start program más logikára épül, mint az eddigi programok, és a kormány külön figyelt rá, hogy szabadon, ésszerűen kombinálható legyen a korábbi családtámogatási rendszer támogatásaival.

„A család köré, a meglévő és vállalt gyermekek köré épült otthonteremtési támogatási programok továbbra is futnak, kombinálhatók ezzel, és nagyon fontos elemei a magyar kormány lakástámogatási politikájának”

– fogalmazott az államtitkár, megjegyezve: a demográfiai helyzet egész Európában, így Magyarországon is nehéz, tehát semmiképpen sem szabad lemondani a célról, hogy növeljük a születendő gyermekek számát.

„Ezt a célt támogatja a babaváró kölcsön, ami továbbra is működik, a csok plusz, és sok másik hasonló támogatási program. És mindezek mellé most épülnek fel az új családtámogatási elemek, mint a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása, hosszasan lehetne sorolni ezeket. Ezekkel a támogatásokkal mind kombinálható lesz az Otthon Start, ez a fix 3 százalékos hitel, hiszen a programot

úgy építettük fel, hogy egyedülállóként is lehet igényelni, de házasok együttesen is kérhetik. Ekkor belép az a lehetőség, hogy kombinálhatják csok plusszal vagy falusi csokkal, és természetesen a babaváró kölcsönnel is.

Ez azt jelenti, hogy igénybe lehet venni mindazokat az előnyöket és további kedvezményeket, amiket például a csok plusz nyújt. Így például két vállalt gyermek esetén a családnak van még további 30 millió forintos hitellehetősége szintén 3 százalékos kamaton, és ott van még az illetékmentesség is. Vagy például a falusi csok esetén van vissza nem térítendő támogatás is, két gyermek esetén több millió forint, három gyerek esetén már 15 millió forint. És saját építkezés esetén még ott van az áfa vissza nem térítése is. Szóval az Otthon Start 3 százalékos hitelével együtt ezeket az előnyöket mind élvezhetik” – mondta Panyi Miklós.

Az összes előny kumulálódik, vagyis összeadódik. A többi esetében vannak persze feltételek, a csok plusznál van például gyermekvállalási elköteleződés, vagyis a csok pluszt akkor lehet felvenni, ha valaki vállal további legalább egy gyermeket, és ott van a gyermekszám alapján egy logika a felvehető hitelösszeg tekintetében. És ott van még szintén a gyermek megszületéséhez kötődő tőkeleírási lehetőség is, tehát a második és minden további gyermek megszületése esetén tízmillió forint leírható a kölcsönösszegből.

„Például három gyermek vállalása esetén az Otthon Start és a csok plusz kombinálása 100 millió forintnyi, 3 százalékos, 25 évre vonatkozó fix kamatozású kölcsönre ad lehetőséget”

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: ez egy 25 éves kiszámítható jövőkép, ami már nyugat-európai mércével is megállja a helyét, hiszen ez egy 250 ezer eurós ajánlat, amiből gyermekek vállalása esetén komoly kedvezmények, komoly tőke le is írható.

A vállalkozóknak is érdekük lesz tartani a négyzetméterárakat, ha nem akarják elveszíteni a vásárlóikat – véli az államtitkár.

„Ha a fejlesztő olyan vállalást tesz, aminek a végén nem fogja tudni tartani a négyzetméterárat, akkor elveszíti az ügyfeleket, és nem fog hozzájutni a fejlesztéséhez, nem fogja tudni értékesíteni az ingatlanát sem. Tehát saját magával szúrna ki. A másfél milliós vállalt négyzetméterár alá be lehet férni. Vidéken az 1 millió, 1,1–1,2 millió forintba bőven bele lehet férni, de Budapest számos külkerületében is, és még a belsőbb kerületekben is 1,2–1,3 millió forintba is bele fognak férni a fejlesztők, tehát

még van mozgástér, nem mindenki fogja 1,5 millió forintra kicentizni a négyzetméterárat.

Éppen most csinálunk egy olyan gyorsított engedélyezési rezsimet, ami arról szól, hogy azok az ingatlanfejlesztések, ahol legalább 250 lakás épül, és amelyeknek legalább 70 százaléka belefér ebbe a programba, az kap egy gyorsított pályát. Ez azt jelenti, hogy ez a fejlesztés kiemelt státuszt kaphat” – mondta Panyi Miklós, hozzátéve: az engedélyezések lerövidülnek, hogy gyorsan meginduljanak az új lakásépítések.

Ha egy ilyen ingatlanfejlesztés esetén a négyzetméterárak elszállnának, az azt jelentené, hogy a beruházó elvesztené a megrendelői 70 százalékát, akik ilyen áron már nem akarnák igénybe venni a lakást, hiszen elesnének a támogatási programtól. Ez azonnal a projekt bedőlését jelentené az ingatlanfejlesztő számára is, és egy olyan imázsvesztést is, ami az összes további projektjében is hitelességi válságot okozna, hiszen köztudott lenne, hogy ő nem tudja tartani az árakat, tehát az a cég akkor lehúzhatná a rolót. Az a jó, hogy van verseny, tehát sok fejlesztő van, és minden fejlesztőnek érdeke, hogy amit vállal, azt megvalósítsa,különben elveszítené az első lakásvásárlókat. Tehát a verseny és ez a támogatási program, ahogy össze van rakva, biztosítani fogja, hogy tartsák a négyzetméterárat – mondta.

Segíthetnek a szülők Azért tették lehetővé a maximum 50 százalékos tulajdonnal való részvételt a programban, hogy segítsék azokat a családokat, ahol a család jelenlegi lakása, háza a szülők közös tulajdona, de szeretnének a most még kiskorú gyereknek is venni egy lakást. Az államtitkár azt is elmondta, hogy ha a család gyermeke már elmúlt 18 éves, a felsőoktatásban tanul, akkor a szülők adóstársként beszállhatnak a gyerek mellé. Ilyenkor a hitelintézet együttesen vizsgálja meg a jövedelmi viszonyokat.

Az InfoRádió Aréna című műsorában a konstrukció tartósságával – hiszen 25 éves futamidőről van szó – Panyi Miklós arról is beszélt, hogy mennyire lehet bízni abban, hogy a most meghatározott feltételek állandóak maradnak. A konstrukció lényege szerint születik egy megállapodás az állam és a bank között, amely szerint a bank a kritériumoknak megfelelő ügyfelek számára 3 százalékon nyújtja a programban igényelt hitelösszeget, annyit, ami belefér az igénylő jövedelmi viszonyaiba. Ezért a szolgáltatásért az állam a banknak kamatprémiumot fizet, erre van egy képlet a rendeletben, ez a mindenkori ötéves állampapír hozamának a 110 százaléka plusz egy százalék. Arra, hogy ezek a szerződések fix 3 százalékon futnak, a magyar állam alapvetően garanciát vállal ezen a konstrukción keresztül.

„Természetesen volt olyan időszak Magyarország életében is, amikor egy ilyen konstrukció változott. 2002 után volt egy forint alapú otthonteremtési támogatási program, amit a következő baloldali kormány megváltoztatott és eltörölt, tehát ők abba belenyúltak, de azt gondolom, hogy

nagy politikai bátorság kellene ahhoz, hogy itt kormányváltás esetén egy jól működő programot megpiszkáljanak”

– fogalmazott a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Kiemelte még, hogy a programot úgy alakították ki, hogy az sikeres, eredményes és fenntartható is legyen.

Elmondása szerint a bankszektorban már most nagy a verseny, és az is előfordulhat, hogy egyes intézmények a 3 százalék alá fognak menni, vagy – mint a babaváró kölcsön esetében is látni lehetett – hogy egyszerű jóváírásokkal próbálnak meg különféle ügyfélcsalogató ajánlatokat kialakítani. Egyik bank sem engedheti meg magának, hogy szeptember elsejével ne álljon készen arra, hogy ezeket az ügyfeleket, ezeket az igényeket befogadja, és mindenhol zajlanak az informatikai fejlesztések, sok olyan bank van, amelyik már el is indított regisztrációs felületet a kedvezményes hitelhez.

Ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy nem akarja kihasználni az Otthon Start hitele teljes futamidejét, hanem előtörlesztene, annak erre is van lehetősége, de csak az ötéves elidegenítési és terhelési tilalom lejárta után – mondta még Panyi Miklós, rámutatva egyúttal, hogy ilyenkor is eladható az ingatlan, de akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni. Öt évet követően a Magyar Nemzeti Bank azon általános szabálya érvényesül, hogy a jelzáloghitelezésben legfeljebb egy 1 százalékos végtörlesztési díjat írhat elő a bank.