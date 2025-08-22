ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 22. péntek
Happy expecting family talking while carrying their belongings in an empty apartment. Copy space.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Hogyan lehet plusz önerőt bevonni a fix 3 százalékos Otthon Start hitelbe?

Vendégszerző

A fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitelnél a rendelet szerint 10 százalék önerő is elég lehet a hitelfelvételhez, de nem minden esetben: 40 év feletti igénylőnél és kisebb település esetén 20-30 százalék önrészt is elvárhatnak – hívja fel a figyelmet a money.hu hitelszakértője, aki megosztott néhány tippet, hogyan növelhető az önerő, és vehető fel a kedvezményes hitel akkor is, ha nincs elegendő megtakarításunk.

A fix 3 százalékos Otthon Start lakáshitel keretében megengedett 10 százalék önerő nem automatikus: egyrészt meg kell felelni az MNB-s adósságfék-szabályoknak, például 41 év alatti elsőlakás-vásárlónak kell lenni. A meghatározásuk szerint az számít elsőlakás-vásárlónak, akinek még 50 százalékos tulajdoni hányada sem volt ingatlanban – írja a money.hu hitelszakértője.

Ezen kívül a bankok településtől függően eltérő mértékben finanszíroznak egy-egy ingatlant. Meghatározzák az ingatlan forgalmi és hitelbiztosítéki értéke alapján felvehető hitelösszeget, és a kettő közül a kisebb érték felvételét hagyják jóvá. Kisebb településeken a hitelbiztosítéki érték is alacsonyabb, jellemzően a forgalmi érték 70-75 százaléka, vagyis az önerő 25-30 százalék. Hiába tenné tehát lehetővé a rendelet az ingatlan forgalmi értékének 90 százalékáig történő hitelezését: ha a banki szabályozás ennél szigorúbb, nagyobb az önerő-elvárás is.

Az Otthon Start rendelet szerint viszont a fix 3 százalékos kölcsön kombinálható lakáscélú állami támogatásokkal. Ez azt jelenti, hogy az önerő növelésére az Otthon Start hitel mellé igénybe vehető preferált településeken a falusi CSOK, egyéb esetben akár a Babaváró hitel vagy a munkáshitel is. Önerőként vehető figyelembe a készpénz, megtakarítás, befektetés, lakástakarékpénztári megtakarítás, építési hitelek esetében a már elkészült építési munka értéke, illetve az ingatlanfedezet is.

Falusi CSOK a 3 százalékos Otthon Start hitel mellé preferált kistelepülésen új ház építésére vagy vásárlására, illetve használt lakás vagy ház vételárának megfizetésére vehető igénybe. A falusi CSOK meglévő és előre vállalt gyermekekre is felvehető, ám nem egységes az álláspont abban, hogy a vállalt gyermekre igényelhető, úgynevezett megelőlegező CSOK is beleszámít-e az önerőbe. Ez esetben ugyanis a támogatás jövőbeni feltételhez van kötve, hiszen évek állnak rendelkezésre arra, hogy megszülessen(ek) a vállalt gyermek(ek). Az MNB álláspontja szerint mind a meglévő, mind a vállalt gyermek utáni CSOK-támogatás önerőként vehető figyelembe. Ám van olyan bank, amely ettől eltér, és a megelőlegező CSOK-ot teherként veszi figyelembe.

A Babaváró hitel összegének 25 százalékát a bankok többsége teherként számítja be, ha azt a lakáshitel-igénylést megelőző 90 napon belül vette fel a fiatal házaspár. 90 napon túli lakáshitel-igénylésnél a Babaváró összegének 100 százaléka beszámítható önerőként. Két hitelintézet is van azonban, ahol a Babaváró hitel 25 százaléka akkor sem számít tehernek, ha a lakáshitellel egyidejűleg vagy az azt megelőző 90 napban történt a felvétel. Összegezve tehát a Babaváró hitelnek – banktól függően – 75-100 százaléka használható fel önerőként 90 napon belül indított lakásvásárlási hitel során.

A munkáshitelnél szintén bankonként eltér, hogy önerőként miként veszik figyelembe olyankor, ha a lakásvásárlási hitel igénylése a munkáshitellel egyidejűleg vagy az azt követő 90 napon belül történik. Van olyan pénzintézet, amely a 100 százalékát, vagyis a teljes 4 millió forintot teherként veszi figyelembe, és olyan is, ahol a teljes összeg önerőnek számít. 90 napon túli lakáshitel-igénylésnél a felvett munkáshitel összegének 100 százaléka beszámítható önerőként, akárcsak a Babaváró hitelnél.

Az Otthon Start rendelet nem zárja ki pótfedezet bevonását, azaz egy másik, nemcsak saját, hanem akár közös tulajdonú, akár más tulajdonában lévő ingatlan is bevonható a hitelügyletbe. Így akár önerő nélkül is felvehető a legfeljebb 3 százalékos hitel. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mindegyik ingatlanra egyetemleges jelzálogjogot jegyeznek be, azaz a teljes hitelösszeget bejegyzik mindkét ingatlanra.

Továbbá, ha valamelyik fedezet nem saját tulajdonban van, akkor a tulajdonosa zálogkötelezettként fog szerepelni a hitelügyletben és a hitelszerződésben. A zálogkötelezett az ingatlanával felel a hitel visszafizetéséért. Ha az adós nem fizeti a tartozást, akkor a bank az ingatlanon érvényesítheti követelését, vagyis elárverezheti azt. Jellemzően nemcsak lakóingatlan (lakás, családi ház, ikerház, sorház) vonható be, hanem pénzintézettől függően elfogadhatók pótfedezetként az alábbi ingatlantípusok is: üdülő, hétvégi ház, építési telek, önálló helyrajzi számon lévő garázs. Elvárás, hogy a pótfedezetként bevont ingatlan Magyarország területén és önállóan forgalomképes legyen, illetve az értéke érje el az adott bank által előírt forgalmi, illetve hitelbiztosítéki értéket.

