Infostart.hu
2025. augusztus 21. csütörtök
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Concept of money growth and savings. Arrow sign moving up with stacked coins.
Nyitókép: jayk7/Getty Images

Kiderült, mennyit emelnek a béreken a cégek – és jövőre új világ jön

Infostart / MTI

A kis- és középvállalkozások (kkv) 65 százaléka a következő 12 hónapban fizetésemelést tervez, a várható béremelés mértéke átlagosan 7 százalék. Jövőre új szabályok jönnek, minden látszani fog.

A megkérdezett cégvezetők mintegy egyharmada gondolja úgy, hogy a munkabérek változatlanok maradnak és csak a válaszadók egy százaléka jelezte, hogy a fizetések csökkeni fognak a következő 12 hónapban – közölte a K&H kkv bizalmi index 2025 második negyedéves kutatása alapján a K&H.

6 százalékponttal nőtt a béren kívüli juttatások alkalmazásának népszerűsége a magyar kkv-k körében, ezáltal a kis- és középvállalkozások 46 százaléka egészíti ki ilyen módon alkalmazottai fizetését.

A leggyakoribb juttatások közé tartozik a bónusz, illetve a tizenharmadik havi fizetés, valamint a SZÉP kártya és a munkába járás támogatása. Bónuszt minden ötödik cég ad a munkavállalóknak, míg a SZÉP kártyát a cégek 15 százaléka alkalmazza.

A munkába járás támogatásánál a kutatás különbséget tesz a törvényileg előírt és a saját döntésből adott támogatás között, előbbit a cégek 14 százaléka biztosítja, utóbbit 8 százalék.

2026-tól mindenki meg fogja tudni, hogy egy-egy adott pozícióban milyen bérsávok érhetők el, mivel életbe lép az Európai Unió bértranszparenciára vonatkozó előírása.

– hívták fel a figyelmet, hozzátéve: most minden cégnek érdemes átgondolnia a bérpolitikát, és a szabály életbe lépéséig házon belül rendezni a bérhelyzetet.

