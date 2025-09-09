Szakértő: 15 százalékos béremelést várnak el a dolgozók, de más a realitás

A dolgozók 15 százalékos béremelést várnának el, de a realitás nem ez, a cégek többsége kisebb emelést tud csak vállalni. De sok cég a béremelés mellé különböző juttatási csomagokat is ad – mondta Bohács Bernadette, az RSM HR üzletágának vezetője az InfoRádióban. Hozzátette:

hatalmas a gazdasági bizonytalanság. A munkaerőpiacot általános pesszimizmus jellemzi mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről.

Beindult egy hatalmas technológiai fejlődés, és hatalmasak a társadalmi elvárások. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a vállalatoknak legyen stratégiájuk, hogyan fogják átvészelni ezt az időszakot, és hogyan tudják megtartani a munkavállalók elkötelezettségét” – fogalmazott a szakember.

Bohács Bernadette szerint a pesszimizmus abból fakad, hogy a vállalatok bíztak a gazdaság élénkülésében, de ez nem valósult meg olyan mértékben, amilyenre számítottak, de közben azt látják, hogy a működési költségek egyre nőnek. Eközben nagy az elvárás a munkavállalók részéről is, hogy a bérköltségek is növekedjenek. A vállalatok ezt úgy tudják kigazdálkodni, ha tudatosan törekednek arra, hogy optimalizálják a folyamataikat, megpróbálnak egyre hatékonyabban gazdálkodni. A cégek próbálják követni a piacot, próbálják növelni a munkabéreket, csak kérdés, hogy milyen mértékben sikerül, és mennyiben tudják kompenzálni az inflációs észleléseket, azt, amit a munkavállalók érzékelnek, amikor vásárolnak vagy egy szolgáltatást vesznek igénybe.

A cégek egyre inkább hangsúlyozzák, hogy nem tudnak inflációkövető béremelést adni.

A vállalatok többsége nem tudja kompenzálni a teljes inflációt béremelésekkel. De a munkavállalók azt gondolják, hogy illene a vállalatoknak kompenzálni, ezért hiába emelnek bért, a munkavállalók mindig egy kicsit úgy fogják érezni, hogy az kevés. Az átlagcégek 6 és 9 százalék között emelnek bért 2025-ben, a munkavállalói elvárások pedig körülbelül 15 százalékon vannak – mondta Bohács Bernadette.

Ez a nagy béremelési igény nagyjából egyformán megjelenik a különböző ágazatokban a szakértő szerint. Vannak persze olyan ágazatok, amelyek tudnak közelíteni a magasabb béremelés felé, de vannak olyanok is, ahol nagyon kis büdzsé van béremelésekre, sőt,

gyakran úgy próbálják megoldani a béremeléseket, hogy nem pótolják a távozó munkatársakat, és az ő bérüket is próbálják beleforgatni abba a költségvetésbe, amiből bért tudnak emelni

– emelte ki. Ez persze azt is jelentheti, hogy egy munkavállalóra jóval több munkateher nehezedik, meg azt is, hogy a cégnél meg kell vizsgálni, hogyan tudják optimalizálni, hatékonyabban végrehajtani a folyamatokat – hangsúlyozta Bohács Bernadette, az RSM HR üzletágának vezetője az InfoRádióban.