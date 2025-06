Százezreket számíthat az autó színe – meglepő felmérés

Az autó színe nemcsak az egyéniséget fejezi ki, hanem komoly hatással lehet arra is, mennyit ér a jármű néhány év múlva. Az iSeeCars.com legfrissebb kutatása szerint a színválasztás akár több ezer dolláros különbséget is jelenthet a hároméves autók értékében. A felmérés több mint 1,2 millió használt jármű adatait vizsgálta, és azt találta, hogy a ritkábban előforduló színek – különösen a sárga, narancssárga és zöld – jobban őrzik meg értéküket, mint a hagyományos árnyalatok – számolt be az autopro.hu.

A legjobban a sárga szín teljesített, amely esetében az autók mindössze 24 százalékot veszítettek értékükből három év alatt. Ennek oka, hogy a sárga ritka színnek számít, gyakran sportos modellekhez társul, és a használtpiacon jobban kitűnik a tömegből. A narancssárga autók hasonlóan jól szerepeltek: 24,4 százalékos értékcsökkenést mutattak, míg a zöld autók átlagosan 26,3 százalékkal lettek olcsóbbak három év alatt. Ezek az árnyalatok ritkaságuk miatt keresettebbek, ezért az értéktartásuk is jobb az átlagnál.

A gyakran választott, klasszikus színek ezzel szemben gyengébben teljesítettek. A fehér, fekete és ezüst színek rendkívül elterjedtek, így a használtpiacon nincs belőlük hiány – ez pedig csökkenti az újraértékesítéskor elérhető árat. A fekete autók három év alatt átlagosan 31,9 százalékot, a fehér járművek pedig 32,1 százalékot veszítettek értékükből. Az aranyszínű autók még rosszabbul teljesítettek: 34,4 százalékos értékveszteséggel ők kerültek a lista végére.

A közepesen teljesítő színek között szerepel a bézs, a piros, az ezüst, a barna, a szürke és a kék. Ezek a színek általában 29–31 százalék közötti értékcsökkenést mutattak, ami megfelel a piac átlagának, de nem nyújtanak különösebb előnyt az eladásnál.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szín csak az egyik tényező az autó értékének alakulásában. Az állapot, a futásteljesítmény, a felszereltség és a piaci kereslet legalább ilyen fontos szerepet játszanak. De ha két azonos állapotú és típusú autó között kell dönteni, a színválasztás meglepően sokat nyomhat a latban