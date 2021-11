Nehéz (kamat)döntés előtt az MNB: akár drasztikus emelés is jöhet

Az elmúlt napokban nagyon gyenge volt a forint, és az euróval szemben már mindössze három forintra jár mindenkori mélypontjától. A Portfolio elemzője azt mondta, hogy egyes elemzők szerint akár 100 bázispontos kamatemelés is szóban jöhet annak érdekében, hogy kiegyensúlyozza a forintot. Ugyanakkor Beke Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy most a legnehezebb megjósolni, milyen döntést hoz az MNB Monetáris Tanácsa.

"Az elemzői felmérésben szokatlanul széles sávban szóródnak az előrejelzések, 15 és 90 bázispont között. Van olyan elemző, aki azt gondolja, hogy tartja magát szeptemberi és októberi kamatemelési üteméhez a jegybank, mások szerint viszont ennél lényegesen nagyobb kamatemelésre is szükség lehet. Ennek oka részben a forint elmúlt napokban látott gyengélkedésre, másrészt pedig a vártnál magasabb infláció. Októberben ugyanis 6,5 százalékos volt az áremelkedési ütem a szeptemberi 5,5 százalék után, illetve a régiós jegybankok részéről látott jelentős kamatemelések is nehezebb helyzetbe hozzák a Magyar Nemzeti Bankot, hiszen a cseh jegybank november elején 125 bázisponttal, a lengyel pedig 75 bázisponttal emelte meg az alapkamatot. Éppen ezért sokan azt gondolják, hogy egy 15 bázispontos kamatemelés kevés lenne már a piacnak, és lehet, hogy még a 30 bázispont is csalódást okozna" – mondta az elemző.

Beke Károly úgy véli, ha 15 bázispontos kamatemelés lenne, akkor az további forintgyengülést hozna, és akár a forint történelmi mélypontja is elérhető lenne a következő napokban, de az is lehet, hogy a 30 bázispontos szigorításra is hasonlóan reagálnának a befektetők. A piaci előretekintő kamatárazások 50 bázispont körüli emelést valószínűsítenek, ezért egy annál kisebb lépés vélhetően csalódást keltene a piacon és további forintgyengülést okozna.

Megvárja-e az MNB a decembert, ahogy tervezte?

"A jegybanknak most két dolgot kell mérlegelnie, az egyik, hogy a vártnál magasabb infláció és a régiós jegybankok demonstratív kamatemelése után gyorsít-e a tempón, ez nyom-e erősebben a latban, vagy pedig az, hogy szeptemberben előre bejelentette azt, hogy decemberig minden hónapban 15 bázisponttal emelkedik az alapkamat, és legközelebb csak decemberben vizsgálja felül a kamatpályát" – emelte ki a szakértő. Hozzátette, a szeptemberben felvázolt jegybanki inflációs pályát felülírta az élet az elmúlt két hónapban, ezért lenne oka az MNB-nek arra, hogy változtasson a kamatemelési ütemen.

Szerinte ezzel tudná indokolni a nagyobb kamatemelést, de kérdés, hogy mennyire szeretné, illetve, hogy mennyire ijed meg esetleg a jegybank attól, hogy a forint történelmi mélypontja közelébe gyengült az elmúlt napokban, és mennyire próbálja visszafordítani innen az euró–forint-jegyzést.

Nyitókép: Fokusiert/Getty Images