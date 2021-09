A gazdák többsége elutasítja a növényvédő szerek visszaszorítását

Az Európai Unió a környezet hatékonyabb védelme érdekében 2030-ig a felhasznált növényvédő szerek 50 százalékos csökkentését kívánja elérni, a műtrágya-felhasználást pedig 20 százalékkal mérsékelné. A magyar gazdálkodók kétharmada úgy látja, hogy ezek a célok számukra nem megvalósíthatóak – derül ki az Agroinform.hu felméréséből.

Polgárné Sarok Edit, a portál szakújságírója az InfoRádióban elmondta, közel 600 növénytermesztő gazdálkodót értek el egy kérdőívvel. "64 százalék úgy válaszolt, hogy megvalósíthatatlannak tartja a növényvédő szerek radikális csökkentését.

18 százaléknyian gondolják úgy, hogy teljesíthetők az uniós célok,

a fennmaradó 20 százalék nem tudja megbecsülni a rendelkezés következményeit" – fogalmazott.

Mi az oka e számoknak?

A gazdálkodók a mostani technológia mellett egyszerűen úgy gondolják, hogy a jelenlegi nővényvédőszer- és műtrágyamennyiséggel lehet azt a termésátlagot tartani, amely szükséges ahhoz, hogy a tevékenységük jövedelmező maradjon.

Polgárné Sarok Edit azonban leszögezte, hogy a szerkivonások következményeivel kapcsolatban nem világos, hogy milyen módon mérsékelné a jogalkotó.

"Rákérdeztünk arra is, hogy mit tesznek, ha ezek az előírások élesednek. A legtöbben úgy gondolkodnak – a válaszadók közel fele –, hogy

korszerűbb növényvédőkre állnak át;

45 százalék mondta, hogy kevésbé érzékeny növényekkel fog foglalkozni, illetve hibridek alkalmazását tervezi. 36 százalék termesztene ellenállóbb fajokat" – részletezte.

A válaszadók 29 százaléka a repce, 25 százaléka a gyümölcsök esetében látja a legnagyobb problémát.

"51 százalék a termésátlag várható csökkenését nevezte meg fő problémaként, 31 százalék pedig úgy véli, hogy a szerek visszaszorítása könnyen veszteségesre fordíthatja a gazdálkodást" - tette hozzá. További szempontok A növényvédő szerekkel kapcsolatban más szempontok is fejtörést okoznak a termelőknek. Az utóbbi időben kiderült, hogy az eddig véltnél is rosszabb lehet egyes növényvédőszerek hatása a méhekre, illetve hogy egy - az EU-ban egyébként már betiltott - növényvédő szer használata elhízáshoz vezethet. Hosszú ideje vita zajlik a rákkeltőnek tartott glifozáttartalmú növényvédő szerek használatáról vagy betiltásáról is.

