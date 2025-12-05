Egyre több az elektromos rolleres baleset, riasztóak a számok

600 személysérüléses közlekedési balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói Magyarországon 2025 első tíz hónapjában. Tavaly 337 volt ez a szám január elejétől október végéig, vagyis az idei emelkedés 78 százalékos – írja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján a Vezess.

Az elektromos rollerek számának jelentős gyarapodására reagálva 2024 januárjától rögzíti és teszi közzé az ORFK, a balesetokozók közé ezt a kategóriát. A múlt év első hónapjában 4 darab ilyen eset történt, június végéig 178 darab, egész évben pedig 386.

2025-ben az ilyen balesetek száma már október végén magasabb volt, mint a 2024-es egész éves adat.

A legtöbb elektromos roller és más hasonló eszköz Budapesten található, és a rendőrségi statisztika is ezt támasztja alá: a fővárosban okozták a legtöbb személyi sérüléses balesetet, tíz hónap alatt 178 alkalommal kellett mentőt hívni rolleres balesethez.

Azonban ez egyáltalán nem csak Budapesti probléma, két vármegye balesetszáma is kiemelkedik a többi közül. Győr-Moson-Sopron vármegyében 50 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói tíz hónap alatt, miközben az egész megye lakosságszáma 445 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 47 eset történt 529 ezer lakosra vetítve. Budapesten ugye 178 baleset jutott 1,68 millió lakosra.

Idén az első 10 hónap során csak személygépkocsival, kerékpárral és tehergépkocsival regisztráltak több személyi sérüléses balesetet.