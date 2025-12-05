ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.13
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hands on handlebar of scooter, close-up
Nyitókép: Isabel Pavia/Getty Images

Egyre több az elektromos rolleres baleset, riasztóak a számok

Infostart

Kevesebb, mint egy év alatt közel megduplázódott a mikromobilitási eszközökkel okozott balesetek száma, és nem csak a fővárosban van ezzel gond.

600 személysérüléses közlekedési balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói Magyarországon 2025 első tíz hónapjában. Tavaly 337 volt ez a szám január elejétől október végéig, vagyis az idei emelkedés 78 százalékos – írja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján a Vezess.

Az elektromos rollerek számának jelentős gyarapodására reagálva 2024 januárjától rögzíti és teszi közzé az ORFK, a balesetokozók közé ezt a kategóriát. A múlt év első hónapjában 4 darab ilyen eset történt, június végéig 178 darab, egész évben pedig 386.

2025-ben az ilyen balesetek száma már október végén magasabb volt, mint a 2024-es egész éves adat.

A legtöbb elektromos roller és más hasonló eszköz Budapesten található, és a rendőrségi statisztika is ezt támasztja alá: a fővárosban okozták a legtöbb személyi sérüléses balesetet, tíz hónap alatt 178 alkalommal kellett mentőt hívni rolleres balesethez.

Azonban ez egyáltalán nem csak Budapesti probléma, két vármegye balesetszáma is kiemelkedik a többi közül. Győr-Moson-Sopron vármegyében 50 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói tíz hónap alatt, miközben az egész megye lakosságszáma 445 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 47 eset történt 529 ezer lakosra vetítve. Budapesten ugye 178 baleset jutott 1,68 millió lakosra.

Idén az első 10 hónap során csak személygépkocsival, kerékpárral és tehergépkocsival regisztráltak több személyi sérüléses balesetet.

Kezdőlap    Belföld    Egyre több az elektromos rolleres baleset, riasztóak a számok

baleset

statisztika

segway

roller

mikromobilitás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos emberek távoztak az Apple-től

Fontos emberek távoztak az Apple-től

Az utóbbi időben több kulcsfontosságú Apple-vezető távozásáról is érkeztek hírek: Alan Dye dizájnigazgató elhagyja a céget, Lisa Jackson környezetvédelmi vezető nyugdíjba vonul, és a lista folytatódik. Ezek a távozások számos negatív hangvételű cikket eredményeztek, amelyek az Apple hanyatlását jósolják - írta az Apple Insider.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Rosszul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch World Cup 2026 draw: Home nations await their fate as hosts learn their groups

Watch World Cup 2026 draw: Home nations await their fate as hosts learn their groups

Follow BBC coverage & live text updates from the World Cup 2026 draw as home nations set to learn their groups for 48-team tournament.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 18:59
Fény derül Messi titkaira: Pécs és Barcelona összefog
2025. december 5. 18:23
Ládacsapda a megoldás, de nem tudni, hová kellene tenni – új információk a Budapesten kóborló vadállatról
×
×
×
×