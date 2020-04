Alapvetően két irányzat közül választanak az országukat mentő vezetők

Alapvetően két módszer figyelhető meg a világban, amivel a kormányok enyhíteni próbálnak a koronavírus-járvány gazdasági hatásain - mondta az InfoRádiónak a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Palócz Éva azt mondta: az európai országok többségében az állam bértámogatást ad a munkahelyek megtartásához, az Egyesült Államokban pedig úgynevezett "helikopterezéssel", vagyis nagyobb ívű pénzosztással próbálják tompítani a krízist.

"Az elsőt röviden kurzarbeitnak szokták mondani, mivel Németország alkalmazott már ilyet a 2008-as válságkezelés idején. Ha körülnézünk,

Németországban ismét alkalmazzák, Ausztriában az állami bérátvállalás mértéke 90 százalékos, de Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban is alkalmazzák ezt a megoldást".

A támogatás mellett a részletszabályozásokban is nagy eltérés van az országok között: nem mindenhol ugyanazokra az ágazatokra vonatkozik, valamint egyes helyeken csak a karanténba kerültek kapnak állami bérpótlást, másutt mindenki, aki most nem tud dolgozni a koronavírus hatásai miatt.

Mindenütt előszeretettel alkalmazott eszköz az adókedvezmény, de - mint rámutatott - még ennél is inkább kedvelt módszer az "adóhalasztás", vagyis a mostani adót nem szedik be most, de később, az év végén vagy a jövő év elején igen.

A legnagyvonalúbb ebből a szempontból Csehország volt, amely a jövő év elejéig rengeteg adóeuróról mond le - derül ki a Valutaalap egy nyilvántartásából, amely 193 ország intézkedéseit tartalmazza.

Más megközelítés például az Egyesült Államoké: "egységesen osztanak pénzt, ezt szokták helikopterpénznek nevezni. A Nobel-díjas Milton Friedman elmélete szerint úgy kell a gazdaságot élénkíteni, hogy

nem kell a részletekkel törődni, szabályozni, mert az sokszor időigényes, energiaigényes, és nem is biztos, hogy mindig igazságos. Az alapelv az, hogy a fogyasztás így nő,

mert az emberek jövedelemhez jutnak. És ha az emberek fogyasztanak, akkor a gazdaság beindul" - mondta Palócz Éva.

Persze Amerikában sem "mindenkinek" járt az ingyenpénz, mert felső jövedelmi korlátja volt.

Európában, mint mondta, ez a módszer nem annyira divat, de a családi pótlék átmeneti megemelése, a szegények segítése, a munkanélkülieknek létrehozott alapok létrehozása nagyon hasonló intézkedés.

Nyitókép: Pixabay.com