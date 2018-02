Ítélet a Buda-Cash perben

A Fővárosi Törvényszék pénteken ítéletet hirdetett a Buda-Cash Brókerház Zrt. „fa“ felperes által a Saxo Bank A/S alperes ellen szerződés érvénytelensége iránt indított perben.

A bíróság kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 1.170.000.000 forintot, és 2.542.000 eurót, valamint ezek késedelmi kamatait, illetve adja vissza a felperesnek az értékpapírjait. A bíróság ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A Buda-Cash Brókerház Zrt. 79%-ban lett pernyertes, ezért 27.389.065 forintot követelhet perköltségként az alperestől.

A felek 2003 óta üzleti kapcsolatban álltak egymással, amelyet több szerződés és keretmegállapodás szabályozott, az alperes kereskedési platformot biztosított a felperes és ügyfelei számára, a kereskedési és letéti számláit vezette. 2015 januárjában a Saxo Bank felszólította a felperest, hogy a nagy összegű negatív egyenleget mutató számlájára utaljon fedezetet. Ennek a problémának a megoldására a felek 2015. január 18-án megállapodást kötöttek egymással, annak érdekében, hogy azonnali, nagy összegű tartozás megfizetés hiányában is fennmaradjon az üzleti kapcsolat, folytatódjon a kereskedés és ne kelljen nyitott, nem veszteséges pozíciókat lezárni. A Buda-Cash Zrt. a megállapodásban foglaltakat részben teljesítette.

A Saxo Bank 2015. március 18-án kelt felmondó levélben, február 24-i hatállyal felmondta a Buda Cash Zrt-vel kötött valamennyi szerződést. Időközben a Magyar Nemzeti Bank átfogó helyszíni vizsgálatot tartott a Buda Cash Zrtnél, majd 2015. február 24-én felfüggesztette a befektetési vállalkozási engedélyét és felügyeleti biztost rendelt ki, március 4-én visszavonta a tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a felszámolást, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2015. március 5-i kezdőidőponttal rendelt el. Ezt követően a felek 2015. szeptemberig egyeztettek többek között a 2015. január 18-i megállapodás érvényességéről is. A SAXO Bank a Buda Cash Zrt. részére fenntartott számlák egyenlegein lévő pénzt és pénzügyi eszközöket a Buda-Cash Zrt-vel szembeni követelése fedezetének tekintette és nem adta át. A Buda-Cash Zrt. az egyeztetések során visszakövetelte a 2015. január 18-i megállapodás alapján megfizetett részleteket is.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „fa“ felperes a bírósághoz 2015. október 21-én érkezett keresetében kérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy állapítsa meg a SAXO Bank A/S alperessel 2015. január 18- án, a felszámolás megindulása előtt kötött szerződése érvénytelenségét. A keresetében kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest a szerződés alapján átadott pénz - közel kétmilliárd forint és több, mint 2,5 millió euro - visszafizetésére, illetve az értékpapírok visszaadására.

Az alperes kérte a kereset elutasítását.

A bíróság megállapította, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. keresete részben alapos.

A Fővárosi Törvényszék az ítéletének indokolása során megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtáblának az ügyben korábban hozott végzésében foglaltakra tekintettel, a felek közötti jogvita elbírálására joghatósággal rendelkezik. A Saxo Bank a perben hivatkozott arra, hogy a magyar bíróságnak a vita elbírálása során a dán jogot kell alkalmaznia, azonban ennek okaira részletes magyarázatot nem adott, illetve a konkrétan alkalmazandó dán jogszabályokat sem jelölte meg. Ezért a bíróság a magyar jogszabályok alapján bírálta el a keresetet.

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során vizsgálta, hogy a felperes keresete határidőben érkezette-e a bíróságra. Ennek megállapítása után tisztáznia kellett, hogy a felek között létrejött megállapodás pozíciólezáró nettósításra irányult-e, ugyanis jogszabályi rendelkezés folytán a felszámolás alá kerülő társaság ilyen tartalmú megállapodásai nem támadhatóak. De ennek a jogvédelemnek feltétele, hogy a felszámoló számára egyértelmű legyen, hogy a felek milyen egymással szembeni követeléseket összesítettek. A perben támadott megállapodás alapján ez azonban nem állapítható meg.

A bíróság megállapította, hogy 2015. január 18-án kelt megállapodás érvénytelen. Tisztázandó kérdésként merült fel, hogy az érvénytelenség következményeként pontosan milyen összegű követelése lehet a Buda Cash Zrt-nek a Saxo Bankkal szemben.

A bíróság egyetértett az alperessel abban, hogy ez a per nem irányulhat arra, hogy a Buda Cash Zrt. minden követelését érvényesítse vele szemben. Kizárólag olyan követelésre tarthat igényt, amelyhez a Saxo Bank a 2015. január 18-án kötött megállapodással jutott hozzá, vagy ez alapján tart magánál. Ennek a kérdésnek a perben azért volt jelentősége, mert a felperes a keresetét egy 2015. augusztus 31-én lekért számlaegyenlegekre is alapította. Az alperes a felek között fennálló kapcsolatra figyelemmel azonban már a perbeli megállapodást megelőzően is kezelhetett fedezetként készpénzt a felperes számára. A keresetben megjelölt számlaegyenleg önmagában azonban nem bizonyította, hogy a 2015. január 18-i megállapodás érvénytelensége miatt a felperes jogosult a számlaegyenlegen szereplő teljes összeg követelésére. A felperes nem bizonyította az eljárás során, hogy a január 18-án kötött megállapodásban meghatározott összegen felüli pénzt az alperes az érvénytelen megállapodás alapján tartaná magánál. Ezért a bíróság a keresetnek ezt a részét elutasította.

Az ítélet nem jogerős.

