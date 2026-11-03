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A Google Chrome alkalmazás telepítője egy androidos okostelefon kijelzőjén.
Nyitókép: Unsplash

Chrome-bővítmények százairól derült ki súlyos dolog, felhasználók milliói kerültek veszélybe

Infostart

A kifogásolt több mint háromszáz bővítményt már több mint tizenhárom millióan töltötték le, és bár pillanatnyilag senki adatait nem lopják el, ez bármikor változhat.

Összesen 13,4 millió letöltést gyűjtöttek össze azok a Google Chrome-bővítmények, amelyek eltérítik a felhasználók kereséseit, és bevételt termelnek a rosszindulatú feleknek a Bingen és a Yahoon keresztül – írja a Bleeping Computer híradása nyomán a hvg.hu.

A Socket biztonsági cég kutatója, John Tuckner még 2025 áprilisában bukkant 57 veszélyes bővítményre a Chrome webáruházában – erre épült a mostani felfedezése is.

A kiegészítők mindegyike ugyanazon logika köré épül: módosítja a böngésző alapértelmezett keresőmotorját.

Ezzel az összes keresés átfut egy, a támadóhoz köthető proxy szerveren, begyűjtve mindenféle jutalékot a Yahoo és Bing keresőmotoroktól.

Összesen 319 bővítménnyel kapcsolatban merült fel probléma, amik a Socket adatbázisából kereshetők ki cím szerint. Megtalálhatók a listán PDF-átalakítók, mesterségesintelligencia-eszközök és sok más is. Ezeket a problematikus bővítményeket a Chrome webáruházából lehetett beszerezni, de egy egyszerű kereséssel nem dobta fel őket a felület –

a kiegészítőket főleg kétes hirdetéseken keresztül lehetett elérni és telepíteni.

Az, hogy a csalók bevételt generálnak a felhasználók kereséseiből, aggasztó, de önmagában még nem tartozik a legveszélyesebb tevékenységek közé. John Tuckner ugyanakkor figyelmeztet: a rosszindulatú felek bármikor, a bővítmény frissítése nélkül átállhatnak más csalásformára. Ez akár már a felhasználók adatainak ellopását is célul tűzheti ki, így érdemes mihamarabb megválni a problémás bővítményektől.

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