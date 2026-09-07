Két óriási konyhai trükköt árulunk el a cukkiniről

A nyár végi időszakban a háztáji kertekben gyakran jelentkező cukkinitöbblet tartósítására és a szezon meghosszabbítására kínál gyakorlati megoldásokat az Agroinform összeállítása. A túltermelésből származó zöldségfelesleg fagyasztással vagy savanyítással hónapokig eltartható, így a téli időszakban is felhasználható marad a konyhában – ad tanácsot az agroinfo.hu.

A fagyasztáshoz a megtisztított és feldarabolt vagy reszelt cukkinit érdemes rövid, 2-3 perces forró vizes blansírozásnak alávetni, majd jéghideg vízben lehűteni. Ez az eljárás segít megőrizni a zöldség állagát, színét és tápanyagtartalmát.

A kiszárított és adagolt zöldség így mélyhűtőben tárolva kiváló alapot nyújt a téli levesekhez, főzelékekhez és rakott ételekhez.

A hagyományos savanyúságok alternatívájaként a cukkini tartósítása ecetes-fűszeres felöntőlével, dunsztolással is elvégezhető. A felkarikázott vagy csíkokra vágott zöldség kaporral, fokhagymával, mustármaggal és borssal ízesítve, forró ecetes lével felöntve a kamrapolcon eltartható, és télen köretként, illetve szendvicsek mellé is fogyasztható.

Fotó: Les Bourgeonniers