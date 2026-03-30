ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.5
usd:
338.88
bux:
122237.05
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MME/Orbán Zoltán

Felhívás – Teljesen máshogy kaszáljunk, mint eddig!

Infostart

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) felhívással fordul ‒ a lakosság mellett ‒ kiemelten az önkormányzatok felé a települési parkok és gyepek fenntartható kezelése, kaszálatlan foltokat meghagyó nyírása érdekében. Már csak azért is, mert sajnos még általánosnak tekinthető, hogy a munkások a „por vágására” is kivonulnak az aszályban kiégett nyárközépi gyepekre – olvasható Orbán Zoltán, az MME szóvivőjének közleményében.

Mint írják, a csapadékhiány és a tartós hőség megviseli a fák és a bokrok mellett a füveket is. Ezért különösen fontos, hogy a városok és falvak zöldfelület-kezelésekor szakítsunk azokkal a rossz megoldásokkal, melyek rontják kertjeink és parkjaink ellenállóképességét. Ennek egyik legegyszerűbben megvalósítható és egyben leglátványosabb eleme

a meghagyó fűnyírás.

Ennek lényege, hogy ne nyírjuk le a füvet egyszerre mindenhol, a terület adottságaihoz igazodva hagyjunk meg nyíratlan, egybefüggő, legalább 1-2, de akár 50-100 m2-es foltokat is. Ezeket legalább egy, de akár két-három kaszálásból is érdemes kihagyni. Az ütemezés a gyepet alkotó lágyszárú virágtársulástól, a terület talajtani és az adott hetek-hónapok csapadékviszonyaitól, továbbá a rendelkezésre álló gépparktól is függ – a pontos területalapú választ települési viszonylatban a főkertész tudja megadni – teszik hozzá.

Az egyesület szerint nem megkerülhető a kérdés, hogy ez milyen előnyökkel jár?:

  • a virágszőnyeg gyönyörködteti az embereket;
  • csökkenti a talaj párolgási veszteségét, növeli terület vízmegtartó képességét;
  • a gyep lágyszárú növényei virágot tudnak hozni, majd magot tudnak érlelni;
  • a virágok beporzólegelőt jelentenek a térségben élő rovaroknak;
  • a beérő magtermés táplálékot kínál a környék madarainak;
  • a párásabb mikroklíma kedvezőbb vadászterületet jelent a sünöknek, gyíkoknak, madaraknak (például fekete és énekes rigó) és varangyoknak;
  • a magas aljnövényzet pedig búvóhelyet kínál a fészket röpképtelenül elhagyó madárfiókáknak is.

– sorolják, kiemelve: mindezen előnyök ráadásul úgy valósulnak meg, hogy közben kevesebbet kell dolgoznunk!

Kezdőlap    Életmód    Felhívás – Teljesen máshogy kaszáljunk, mint eddig!

gyep

orbán zoltán

mme

felhívás

fűnyírás

inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hogy melyik a legdrágább város a magyar ingatlanpiacon, az folyamatosan változik, de a jelentősebb átrendeződések inkább hosszabb idő alatt, fokozatosan mennek végbe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 04:50
Tilos ételek, ha kínozza a köszvény
2026. március 29. 13:49
Komoly kihívás a fiataloknak megszabadulni az okoseszközök dopaminlöketeitől
×
×