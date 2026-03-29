Tévhitet oszlatunk el a macskaetetés kérdésében

A blikk.hu összeállítása szerint a macskák biológiailag strikt húsevők, amire rövid emésztőrendszerük is bizonyíték: bélrendszerük hossza mindössze háromszorosa a testhosszuknak, szemben például a növényevő juhok 24-szeres arányával. Emiatt a vegetáriánus vagy vegán étrend kifejezetten káros számukra, a növényi összetevők aránya pedig ideális esetben nem haladhatja meg az öt százalékot.

Amire nagyon kell figyelni, hogy ne adjunk olcsó, alacsony hústartalmú ételeket, amelyek tele vannak cukorral.

A macskák amúgy természetüknél fogva keveset isznak, így a 70-80 százalék víztartalmú nedves eledelek segítik a vesék működését és megelőzik a húgyúti fertőzéseket.

A száraz táp magas energiatartalma miatt könnyen elhízáshoz vezethet, ezért csak kiegészítésként javasolt.

A lap megállapítása szerint a minőségi eledel hosszú távon kifizetődőbb: minél alacsonyabb a gyártó által megadott napi ajánlott mennyiség, annál koncentráltabb és tápanyagdúsabb a termék, így kevesebb is elegendő belőle az állat jóllakottságához.