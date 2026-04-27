2026. április 27. hétfő Zita
Accident car crash with bicycle on road
Nyitókép: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Szándékosan elütött egy biciklis futárt, soha többé nem vezethet

Infostart

Az autós több szabálytalanságot is elkövetett, ezt kérte rajta számon a futár. A férfi erre szándékosan elütötte – súlyos sérülést okozva a kerékpárosnak –, majd elhajtott.

Örökre eltiltotta a vezetéstől és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a sofőrt, aki 2021-ben szándékosan ütött el egy biciklist Budapesten – írja az RTL híradása nyomán az Index.

A csatorna úgy tudja, a sofőr többször is szabálytalankodott, amit a futár nehezményezett, így a nyomába eredt. Amikor helytelen irányból hajtott be egy egyirányú utcába, akkor megállt, majd

némi vitatkozást követően elütötte a biciklist, akinek eltört a lába.

Az autós azzal védekezett, hogy csak meg akart fordulni, majd tolatva elhagyta a helyszínt. A rendőrök nem sokkal később elfogták, jogosítványát bevonták, az ügyészség pedig megállapította, hogy szándékosan okozta a súlyos sérülést.

A bíróság a férfit további 1 év és 5 hónap börtönbüntetésre ítélte, 3 évre felfüggesztve. A csatorna úgy értesült, hogy kártérítést fizetett és enyhébb büntetésért fellebbezett.

budapest

rendőrség

eltiltás

vezetés

autós

szabálytalanság

fedélzeti kamera

szándékos gázolás

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában pedig vegyesen teljesítenek a vezető részvényindexek, miközben a magyar tőzsde lefordult. Ugyan hozott egy pillanatnyi felpattanást, hogy Irán váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi, de inkább a bizonytalanság dominálja a hangulatot.

Húsz éve húzódik a Gellért-hegyi sikló megépítése, de a megújuló Citadella miatti turisztikai nyomás egyre sürgetőbbé teszi a beruházást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

