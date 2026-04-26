ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 26. vasárnap Ervin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Tüntetés volt Balatonalmádiban – Nagy Mártonnak is üzentek

Infostart

A Balaton-parti állami ingatlanok, köztük a Balatonalmádi Postás Üdülő tervezett privatizációja ellen tartottak demonstrációt vasárnap Balatonalmádiban civil szervezetek.

A "kiállás" célja az volt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állítsa le a Balatonalmádi Postás Üdülő és egyéb, közösségi célú felhasználásra alkalmas állami tulajdonú ingatlanok értékesítését - hangsúlyozta a helyszínen tartott beszédében a Városunkért Közösen Egyesület elnöke.

Benedict András a balatoni egyesületek, civil szervezetek közös állásfoglalásaként megfogalmazott levelet idézve hangsúlyozta: felszólítják a vagyonkezelőt, hogy "széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeképp dolgozzon ki olyan gyakorlatot és eljárásrendet valamennyi jelenlegi és a jövőben értékesítésre szánt állami tulajdonú ingatlanra nézve, amely biztosítja az alkotmányos alapelvek érvényesülését."

Álláspontjuk szerint ugyanis a jelenlegi értékesítési gyakorlat több ponton sérti a közérdek érvényesülését, valamint ellentétes a közvagyon kezelésére, a környezet védelmére és a jövő nemzedékek érdekeinek figyelembevételére vonatkozó alkotmányos és törvényi követelményekkel.

Hozzátette: az állami tulajdonú ingatlanokat oly módon értékesítik, hogy az nélkülözi a helyi önkormányzattal, a helyben élőkkel való előzetes egyeztetést, az értékesítések sora a szabadstrandok, közhasználatú parti szakaszok, a közfunkciókra alkalmas területek csökkenéséhez vezethet, ezáltal sérti a közérdeket.

A Balaton térségére vonatkozóan szükség lenne egy egységes, fenntarthatósági szempontokat elsődlegesen érvényesítő állami stratégiára, amelynek hiányában az egyedi értékesítések rövid távú gazdasági érdekek mentén történnek - fűzte hozzá.

A nagy léptékű fejlesztések jelentős terhelést rónak a helyi infrastruktúrára, közlekedésre és környezetre, miközben a hasznok sok esetben nem a helyi közösségeknél jelentkeznek.

A Balaton nem csupán turisztikai térség, hanem Magyarország egyik legfontosabb ökológiai rendszere. A part menti területek beépítése, privatizációja közvetlen hatással van a vízminőségre, a nádasokra, valamint a tó természetes öntisztuló képességére. A visszafordíthatatlan beavatkozások kockázata különösen magas - hangsúlyozta.

Tudomásunk van arról, hogy a Balatonalmádi Postás Üdülő értékesítése folyamatban van, ami április 30-án zárul, ezért kérjük, hogy nyolc napon belül írásban adjanak választ és függesszék fel a folyamatban lévő értékesítéseket, így a postás üdülő értékesítését is - idézte Benedict András a nyílt levelet, melyet elküldtek a Magyar Nemzeti Vagyon kezelő Zrt. és Magyar Posta Zrt. részére. Másolatot kapott a négy új, megválasztott Balaton-parti országgyűlési képviselő, valamint az érintett miniszterjelöltek is.

Benedict András elmondta azt is, hogy

az üdülő 12 ezer négyzetméteren fekszik, a 4 ezer négyzetméteres épületnek 36 szobája van, és 1,4 milliárd forintról indult az árverés.

László Zsolt, a városfejlesztési bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a jövőben az épület közöségi felhasználása lenne a cél, a tervek között említette egy idősotthon vagy egy gyógyszálloda megvalósítását.

Rettich Tamás a Kék Ernyő Egyesületek a Balatonért képviseletében kiemelte, hogy munkahelyteremtés szempontjából is lényeges lenne a postás üdülő közösségi hasznosítása.

Bercsényi László, Balatonfüred független polgármestere felszólította Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy állítsa le az ingatlan értékesítését, hozzátéve, hogy a Tisza-kormány felül fogja vizsgálni az ingatlanértékesítéseket.

Molnár Ibolya a Városunkért Közösen Egyesület képviseletében felszólította a lehetséges befektetőt, hogy álljon el a vételi szándékától, mivel az üzlet létrejötte nem a közösség érdekeit szolgálná.

Kezdőlap    Belföld    Tüntetés volt Balatonalmádiban – Nagy Mártonnak is üzentek

balaton

privatizáció

baaltonalmádi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon

Most az a legvalószínűbb, hogy a következő ember, aki a Hold felszínére lép, kínai állampolgár lesz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint a NASA 2028-es céldátuma nem lesz tartható.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rémálom vár az utazókra a főváros felé: óriási a torlódás egy terelés miatt, de megvan a tökéletes menekülőút

Öt-hat kilométeres dugó nehezíti a közlekedést az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár térségében. A sofőröknek érdemes elkerülniük az érintett szakaszt - tudósított az Útinform.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×