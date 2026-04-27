ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.9
usd:
310.02
bux:
133893.63
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
SZÉP-kártyával fizetnek Budapesten 2023. június 21-én. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre. Eszerint augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Végnapjait éli a Szép-kártyás bevásárlás

Infostart

Tavaly december óta élt a könnyítés, amelynek köszönhetően hideg élelmiszerért is lehetett Szép-kártyával fizetni a boltokban. Ennek azonban napokon belül vége.

Már csak napok választják el a magyar háztartásokat attól, hogy búcsút intsenek egy népszerű, de átmeneti lehetőségnek: hamarosan megszűnik a hideg élelmiszerek Szép-kártyával történő megvásárlása – figyelmeztet az Economx.

A jelenleg érvényes szabályok szerint

a Szép-kártyát 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehetett hideg élelmiszerek vásárlására használni a kijelölt üzletekben.

Ezt követően a kártya visszatér eredeti funkciójához, vagyis elsősorban vendéglátásra, szálláshelyekre és szabadidős szolgáltatásokra lesz fordítható.

A kormány 2025 végén döntött arról, hogy ideiglenesen kibővíti a felhasználási kört, így a kártyán lévő összegek a mindennapi bevásárlás során is elkölthetők legyenek. Az intézkedés célja az volt, hogy a családok nagyobb pénzügyi mozgásteret kapjanak, különösen a téli és ünnepi időszakban. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban minden nagyobb élelmiszerláncban lehetett Szép-kártyával fizetni a vásárlásokért.

A szabályozás megszűnése után már nem lehet hideg élelmiszereket – például húsokat, tejtermékeket, zöldségeket vagy pékárut – fizetni a kártyával, még akkor sem, ha az üzlet korábban elfogadóhely volt.

Fontos információ viszont, hogy

ezzel nem vész el a Szép-kártya értéke,

meleg étkezésre továbbra is korlátozás nélkül használható. Emellett változatlanul fizethetünk vele szálláshelyeken, kulturális programokon vagy sport- és wellness szolgáltatásoknál is.

Kezdőlap    Belföld    Végnapjait éli a Szép-kártyás bevásárlás

rendelet

fizetés

szép-kártya

határidő

hideg étel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója

A piac kedvezően fogadta az új kormányt, az MBH Bank pedig a politikai változásokban inkább lehetőséget lát, mint kockázatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 15:55
Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát
2026. április 27. 15:31
Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket – itt a névsor
×
×