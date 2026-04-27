Végnapjait éli a Szép-kártyás bevásárlás

Már csak napok választják el a magyar háztartásokat attól, hogy búcsút intsenek egy népszerű, de átmeneti lehetőségnek: hamarosan megszűnik a hideg élelmiszerek Szép-kártyával történő megvásárlása – figyelmeztet az Economx.

A jelenleg érvényes szabályok szerint

a Szép-kártyát 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehetett hideg élelmiszerek vásárlására használni a kijelölt üzletekben.

Ezt követően a kártya visszatér eredeti funkciójához, vagyis elsősorban vendéglátásra, szálláshelyekre és szabadidős szolgáltatásokra lesz fordítható.

A kormány 2025 végén döntött arról, hogy ideiglenesen kibővíti a felhasználási kört, így a kártyán lévő összegek a mindennapi bevásárlás során is elkölthetők legyenek. Az intézkedés célja az volt, hogy a családok nagyobb pénzügyi mozgásteret kapjanak, különösen a téli és ünnepi időszakban. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban minden nagyobb élelmiszerláncban lehetett Szép-kártyával fizetni a vásárlásokért.

A szabályozás megszűnése után már nem lehet hideg élelmiszereket – például húsokat, tejtermékeket, zöldségeket vagy pékárut – fizetni a kártyával, még akkor sem, ha az üzlet korábban elfogadóhely volt.

Fontos információ viszont, hogy

ezzel nem vész el a Szép-kártya értéke,

meleg étkezésre továbbra is korlátozás nélkül használható. Emellett változatlanul fizethetünk vele szálláshelyeken, kulturális programokon vagy sport- és wellness szolgáltatásoknál is.