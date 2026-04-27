2026. április 27. hétfő Zita
Elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, zenetudós, a táncházmozgalom egyik elindítója, az énekelt versek hazai úttörője
Nyitókép: Facebook/Sebő Együttes

Elhunyt Sebő Ferenc, gyászol a magyar kultúra

Infostart

Hetvenkilenc éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, zenetudós, a táncházmozgalom egyik elindítója, az énekelt versek hazai úttörője. Halálhírét az általa alapított Sebő-együttes a közösségi oldalán osztotta meg.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel édesapánk Sebő Ferenc hosszas betegség után otthonában békésen elhunyt” – írta Sebő László a Sebő-együttes Facebook-oldalán.

A 24.hu összefoglalója szerint Sebő 1947-ben született Szekszárdon, zenei tanulmányait a székefehérvári zeneiskolában kezdte, zongorázni és csellózni tanult. 1970-ben építészként végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán, itt az egyetem szimfonikus zenekarában csellózott. Halmos Béla az évfolyamtársa és szobatársa is volt, a Bercsényi kollégiumban énekeltek, gitároztak, és gyakran megzenésített József Attila-verseket adtak elő. Berek Kati színésznő e versek közül néhányat felvett az Egyetemi Színpadon előadott műsorába, ahová őket is meghívta, később már együtt járták az országot. A Halmos-Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő.

Az egyetemet követően egy ideig tervező építészként dolgozott az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjánál. 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatának zenetudományi szakán is diplomát szerzett.

Ekkortájt gyakorolt rá nagy hatást a széki zene, amelyet Sárosi Bálint népzenei sorozatában hallott, ennek köszönhetően fordult az autentikus hangszerek és a népzene felé, nemsokára a gyűjtésbe is bekapcsolódott, és néptánccal is foglalkozni kezdett.

A Bartók Táncegyüttes zenei vezetőjelént nagy szerepet játszott abban, hogy megszerettessék a fiatalokkal a néptáncot, Timár Sándorral együtt a magyar táncház mozgalom meghatározó alakja volt.

1973-tól az évtized végéig a Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, 1988-ban pedig az MTA Zenetudományi Intézetének kutatója lett. 1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régizenei témájú műsorok, számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre,

zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz.

  • 1996 és 2001 között az Állami Népi Együttes művészeti vezetője,
  • 1999-2000-ben a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke,
  • a 2002. évi alapítástól 2011-ig a Hagyományok Házának szakmai igazgatója volt.
  • A Fölszállott a páva című televíziós népzenei és néptáncos tehetségkutató zsűrijének elnökeként is tevékenykedett, önálló rádióműsort is jegyzett Népzene-Sebő címmel

– írják Sebő életéről a Folkrádió honlapján.

zene

sebő ferenc

táncház

sebő-együttes

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki rögtön reagált is rá

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában azonban már emelkednek a vezető részvényindexek, emellett pedig a magyar tőzsdén is jó a hangulat, miután újabb fordulat körvonalazódik a közel-keleti konfliktusban. Irán ugyanis váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

