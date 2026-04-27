Orbán Balázs európai parlamenti képviselő lesz

Mint ahogy arról az Infostart is beszámolt, Gulyás Gergely, a Fidesz újonnan megválasztott országgyűlési frakcióvezetője ismertette a párt parlamenti képviseletének tagjait. A politikus jelentős változásokról is beszámolt, ugyanis a már ismert, tapasztalt képviselők mellett több új szereplő is helyet kapott a listán.

Az is kiderült, hogy Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke júliustól a Fidesz európai parlamenti frakciójában folytatja munkáját. Az ő helyére az Országgyűlésbe az EP-ből Szekeres Pál tér haza.