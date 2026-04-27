Itt az első idei kisgólya! – Képek, videó

Abonyban törte fel tojását az idei első kisgólya, erről tudósít a Sokszínű Vidék.

Mint ismert, a gólyakamerák figyelése egyre kedveltebb időtöltés Magyarországon, így a távozásukból ősszel, az érkezésükből tavasszal mindig hír van, de nem kerülheti el a közfigyelmet egy-egy gólya születése sem, de akár az is közérdeklődésre számot tartó esemény, amikor egy gólya egyszerűen áttelel itt.

A mostani abonyi nagy esemény tehát az idei első ismert születésről szól, a pontosabb helyszín az ottani Pingvines Óvoda kéménye, a szülők, Harmat és Bíborka ott kaptak fészket lakásul tojásaik számára, amelyek közül az elsőből bújt most ki egy apró gólya.

A történésről Pető Zsolt abonyi polgármester is posztolt.

A gólyaszülők története sem kevésbé érdekes: a pár március 24-én rakta le első tojását, így a 33–34 napos költési idővel számolva éppen április 26–27. környékére volt várható az első kisgólya érkezése. A fészekben összesen négy tojás lapult, ami már önmagában is nagy öröm volt, különösen annak fényében, hogy a több évtizedes régi fészek a tél viszontagságok miatt gyakorlatilag megsemmisült. A szakemberek által épített új, biztonságos fészek azonban nemcsak a gólyapár tetszését nyerte el, hanem a zord időjárás próbáját is kiállta.

A gólyakamera élő közvetítését itt lehet látni.