Kiderült, miért utazik Orbán Viktor Amerikába

Lapinformációk jelentek meg arról, hogy a nyáron Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök hosszabb időt tervez az Egyesült Államokban tölteni. Egyes információk szerint a foci-vb meccseinek megnézése mellett lányát, Orbán Ráhelt és unokáit is meglátogatja, valamint a Donald Trump amerikai elnökhöz kötődő MAGA-körökkel is keresi a kapcsolatot.

Ennek kapcsán a hvg.hu információkat kapott a Kormányzati Tájékoztatási Központtól. Közölték a portállal: „Újabb fake news a Guardiantől. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.”

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát.