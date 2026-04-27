ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.5
usd:
309.52
bux:
134374.79
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kiderült, miért utazik Orbán Viktor Amerikába

Infostart

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte: Orbán Viktor a labdarúgó-világbajnokságra utazik az Egyesült Államokba, nem hosszabb időre.

Lapinformációk jelentek meg arról, hogy a nyáron Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök hosszabb időt tervez az Egyesült Államokban tölteni. Egyes információk szerint a foci-vb meccseinek megnézése mellett lányát, Orbán Ráhelt és unokáit is meglátogatja, valamint a Donald Trump amerikai elnökhöz kötődő MAGA-körökkel is keresi a kapcsolatot.

Ennek kapcsán a hvg.hu információkat kapott a Kormányzati Tájékoztatási Központtól. Közölték a portállal: „Újabb fake news a Guardiantől. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó-világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.”

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát.

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, miért utazik Orbán Viktor Amerikába

egyesült államok

orbán viktor

labdarúgó-világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiemelkedő igénylési számokkal zárult az MFB Pont Plusz hálózatban elérhető energiahatékonysági Otthonfelújítási Program – közölte az MFB. Ugyanakkor a megemelt igénylési összegek miatt az eredetileg tervezett 20 ezer helyett végül kevesebb, 13 ezer családi ház újulhat meg a programban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Málta és Gozo 2026-tól teljesen új turisztikai szabályozásra áll át, miután az elmúlt években látványosan megbillent a szigetek fenntarthatósága.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×