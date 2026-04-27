Ukrán támogatással épül a sokezermilliárdba kerülő lengyel drónhadsereg

Találkozójukon – amelyet egy kétnapos konferenciát megelőzően tartottak – Donald Tusk reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai háború „nem hozza meg a várt eredményt a támadó fél számára”, és Ukrajna megőrzi függetlenségét és területi egységét. „A háború már megmutatta, hogy Ukrajna képes megvédeni területét” – emelte ki a lengyel kormányfő.

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna „partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket” – tette hozzá.

Bejelentette: a lengyel drónhadsereg építését az ukrán műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel is támogatni fogják. A lengyel tervben a közös európai és lengyel forrásokat (…), valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják – fogalmazott.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását.

Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére

az állami költségvetésből és az európai uniós SAFE hitelprogramból.

Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor óriási változáson ment keresztül, Ukrajna az ellene indított orosz háború „első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat.”

A lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti – hangsúlyozta Szviridenko. Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára –fogalmazott az ukrán kormányfő.

Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: „Ukrajna jelenleg egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel”. Tomczyk nem zárta ki, hogy a Lengyelországban lengyel-ukrán együttműködésben gyártanak majd drónokat, de aláhúzta: ehhez mindkét ország számára előnyös együttműködési modellre lenne szükség, amely figyelembe venné a katonai segítségre szoruló Ukrajna igényeit.

A rzeszóvi fórum, amelyen a két miniszterelnök tartotta a nyitóbeszédeket, az egyik előkészítő rendezvénye a júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartandó nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferenciának (Ukraine Recovery Conference – URC).