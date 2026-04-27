ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.81
usd:
309.58
bux:
134153.36
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart az előző napi légtérsértésről a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én. A varsói külügyminisztérium bejelentette, hogy Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt, Csehország pedig kész helikoptereket küldeni Lengyelországba légterének védelmére.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ukrán támogatással épül a sokezermilliárdba kerülő lengyel drónhadsereg

Infostart / MTI

A lengyel drónflotta tervezett létesítése során az ukrán szaktudást is alkalmazzák majd – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-lengyelországi Rzeszówban hétfőn, miután tárgyalt Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.

Találkozójukon – amelyet egy kétnapos konferenciát megelőzően tartottak – Donald Tusk reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai háború „nem hozza meg a várt eredményt a támadó fél számára”, és Ukrajna megőrzi függetlenségét és területi egységét. „A háború már megmutatta, hogy Ukrajna képes megvédeni területét” – emelte ki a lengyel kormányfő.

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna „partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket” – tette hozzá.

Bejelentette: a lengyel drónhadsereg építését az ukrán műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel is támogatni fogják. A lengyel tervben a közös európai és lengyel forrásokat (…), valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják – fogalmazott.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását.

Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére

az állami költségvetésből és az európai uniós SAFE hitelprogramból.

Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor óriási változáson ment keresztül, Ukrajna az ellene indított orosz háború „első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat.”

A lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti – hangsúlyozta Szviridenko. Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára –fogalmazott az ukrán kormányfő.

Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: „Ukrajna jelenleg egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel”. Tomczyk nem zárta ki, hogy a Lengyelországban lengyel-ukrán együttműködésben gyártanak majd drónokat, de aláhúzta: ehhez mindkét ország számára előnyös együttműködési modellre lenne szükség, amely figyelembe venné a katonai segítségre szoruló Ukrajna igényeit.

A rzeszóvi fórum, amelyen a két miniszterelnök tartotta a nyitóbeszédeket, az egyik előkészítő rendezvénye a júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartandó nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferenciának (Ukraine Recovery Conference – URC).

Kezdőlap    Külföld    Ukrán támogatással épül a sokezermilliárdba kerülő lengyel drónhadsereg

drón

donald tusk

ukrajnai háború

lengelország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Igazi politikai „nagyágyúk” távoznak most a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas magyar állami támogatást engedélyezett az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság pozitív döntést hozott a Hankook gumigyártónak szánt, még 2023-ban bejelentett fejlesztéséhez kapcsolódó magyar állami támogatásra – jelentette be hétfőn az uniós testület.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal

Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×