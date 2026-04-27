2026. április 27. hétfő Zita
Nyitókép: Unsplash

Nagy a baj Szlovákiában, verseny zajlik az állásokért

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Látványos visszaesést mutat a szlovák munkaerőpiac. Északi szomszédunknál kevesebb az álláslehetőség, miközben az álláskeresők közötti verseny minden korábbinál erősebb. A legnagyobb szlovák állásportál, a Profesia szerint 2026 első negyedévében mintegy 57 ezer álláshirdetés jelent meg, ami körülbelül 15 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi több mint 67 ezerhez képest.

A munkapiaci szakértők szerint az állásajánlatok csökkenése nem átmeneti jelenség. A trend már 2024 óta tart, és a piac több mutató alapján visszatért a 2021-es, Covid-járvány idején tapasztalt szinthez. „Míg akkor egy rövid sokkról volt szó, a jelenlegi helyzet mögött mélyebb, szerkezeti problémák állnak, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a foglalkoztatást” – mondta Martin Sabo, az Alma Career Slovakia munkaerőpiaci ügynökség elemzője.

Az egyes ágazatok között jelentős különbségek láthatók.

A legnagyobb visszaesést

  • a vízgazdálkodásban,
  • a környezetvédelemben és
  • a segédmunkák területén

mérték, ahol az állásajánlatok száma több mint egynegyedével csökkent. Kevesebb lehetőség van

  • az elektrotechnikában,
  • az energetikában,
  • a textiliparban és
  • a távközlésben is.

Ezzel szemben néhány terület ellenállóbbnak bizonyult. A felsővezetői pozíciók, valamint az egészségügy és a szociális ellátás még növekedést is mutatott. Az informatikai és biztosítási szektor viszonylag stabil maradt, ami arra utal, hogy ezekben az ágazatokban a foglalkoztatást egyelőre nem rengette meg jelentősen a mesterséges intelligencia térnyerése.

Miközben az állások száma csökken Szlovákiában, az álláskeresők aktivitása rekordmagas. Az idei év első hónapjaiban közel

kétmillió jelentkezés érkezett a meghirdetett pozíciókra.

Egyetlen állásra átlagosan már 40 jelentkező jut, szemben a tavalyi 29-cel. Ez jelentősen élesíti a versenyt, különösen az alacsonyabb és középszintű munkakörökben.

A bizonytalan környezetben egyre fontosabbá válik a munkahelyi stabilitás. A felmérések szerint ez már a legfontosabb szempontok között szerepel az álláskeresők számára, gyakran közvetlenül a fizetés mögött. A stabilitás azonban nemcsak a munkahely megtartását jelenti: ide tartozik a kiszámítható beosztás, az időben érkező fizetés, az átlátható juttatások, valamint a fejlődési lehetőségek is. A szakértők úgy látják, azok a cégek kerülhetnek versenyelőnybe, amelyek nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot tudnak kínálni.

Erik Tomáš szlovák munkaügyi miniszter múlt héten ismertette a legfrissebb munkanélküliségi adatokat. Ezek szerint márciusban Szlovákia minden megyéjében csökkent a munkanélküliség, a legnagyobb mértékben Eperjes és Zsolna térségében. A produktív korban lévő lakosság körében a munkanélküliségi ráta 4 százalékra mérséklődött. Az idei első negyedévben 23 csoportos elbocsátást jelentettek be a munkaadók, a tavalyi első negyedévben 19-et.

Kezdőlap    Tudósítóink    Nagy a baj Szlovákiában, verseny zajlik az állásokért

szlovákia

munkaerőpiac

munka

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

