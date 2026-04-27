ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.41
usd:
310.79
bux:
133168.5
2026. április 27. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A kenyai Sabastian Sawe, miután 1:59:30 órás új világcsúccsal gyõzött a londoni maratoni futás férfi mezõnyében 2026. április 26-án. Sawe az elsõ futó világon, aki két órán belül teljesítette a maratoni távot.
Nyitókép: Neil Hall

A tőzsdén is éreztette hatását, hogy szupercipőben futottak 2 óra alatti idővel maratont

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Emelkedtek az Adidas részvényei, miután a cég cipőjében versenyző győztes a történelemben először 2 óra alatti idővel futott le egy maratont. A rekordot Sabastian Sawe kenyai futó döntötte meg Londonban, egy 97 grammos cipőben.

1 óra 59 perc, 30 másodperc alatt ért célba a Londoni Maratonon a kenyai versenyző, Sabastian Sawe, aki ezzel történelmet írt. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak ő, hanem ama cipő gyártója is, amelyet viselt.

A márkanév említése ellenére ez itt nem a reklám helye. A német Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 névre hallgató és mindössze 97 grammos cipőjével elért siker ugyanis már a tőzsdén is éreztette hatását.

A vasárnapi győzelem, illetve ama tény után, hogy két férfi és egy női futó is ebben az 500 dolláros cipőben indult Londonban, felfelé indult meg az Adidas részvény árfolyama.

Sawe mögött mindössze 11 másodperccel lemaradva ért célba az etióp Yomif Kejelcha, szintén két óra alatt.

Az ő eredménye azért is különleges, mert először futott le versenyen ekkora távot. A nőknél Tigst Assafa vert rá 10 másodperccel saját rekordjára és szakította át a célszalagot 2 óra 15 perc, 41 másodperccel.

Az eddigi férfi rekordot a 2023-as chicagói maraton győztese, a később autóbalesetben elhúnyt kenyai Kelvin Kiptum tartotta, 2 óra 35 másodperccel. Ő akkor egy olyan Nike prototípus cipőben futott, amit csak a következő évben dobtak a piacra.

2023 volt az az év, amikor az Adidas elkezdte megingatni a Nike addigi uralkodó pozícióját, most pedig a német márka nevével volt tele a szaksajtó és az üzleti hírek is. A cég papírja hétfőn 2 százalékkal drágult a frankfurti tőzsdén – viszont 18 százalékkal kevesebbet ért, mint tavaly. Elemzők ezt egyrészt az amerikai vámpolitikának, másrészt a közel-keleti helyzetnek tudják be.

A hír minden bizonnyal felcsigázza a futók fantáziáját – bár, a brit lapok most éppenséggel azt említették, hogy

egy amatőr boldogan futott le 3 óra körül egy maratont a Lidl szupermarketben vásárolt, filléres cipőjével...

A sportszergyártó cégek több százmillió fontot költöttek olyan, úgynevezett „szuperanyagokból” készült cipők létrehozására az elmúlt években, amelyekkel néhány másodpercet lefaragva lehet rekordokat dönteni. A 2 óra alatti maraton célját érdekes módon 2016-ban a Nike tűzte ki... de végül riválisa aratta le a babért.

A technológiai újítások azonban nem ássák alá az emberi erőfeszítést és sikert – mivel a 2 óra alatti maraton hosszú időn át lehetetlen célként lebegett a futók előtt.

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy látványosan javul-e majd az eredmény, de annyi biztos, hogy sokan megindulnak az új futócipőkért, amelyeket csütörtöktől vásárolhatnak meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    A tőzsdén is éreztette hatását, hogy szupercipőben futottak 2 óra alatti idővel maratont

atlétika

adidas

maraton

világrekord

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A győri polgármester közölte: másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél, ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Ezt a jogosultságot korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg tőle, ami Pintér Bence szerint jelentősen megnehezítette a cégek (például a Győr-Szol) gazdálkodásának ellenőrzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vajon hol támogatják leginkább az abortuszhoz való hozzáférést Európában? És mit gondolnak erről a magyarok? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 13:44
2026. április 27. 10:44
×
×