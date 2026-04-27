A tőzsdén is éreztette hatását, hogy szupercipőben futottak 2 óra alatti idővel maratont

1 óra 59 perc, 30 másodperc alatt ért célba a Londoni Maratonon a kenyai versenyző, Sabastian Sawe, aki ezzel történelmet írt. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak ő, hanem ama cipő gyártója is, amelyet viselt.

A márkanév említése ellenére ez itt nem a reklám helye. A német Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 névre hallgató és mindössze 97 grammos cipőjével elért siker ugyanis már a tőzsdén is éreztette hatását.

A vasárnapi győzelem, illetve ama tény után, hogy két férfi és egy női futó is ebben az 500 dolláros cipőben indult Londonban, felfelé indult meg az Adidas részvény árfolyama.

Sawe mögött mindössze 11 másodperccel lemaradva ért célba az etióp Yomif Kejelcha, szintén két óra alatt.

Az ő eredménye azért is különleges, mert először futott le versenyen ekkora távot. A nőknél Tigst Assafa vert rá 10 másodperccel saját rekordjára és szakította át a célszalagot 2 óra 15 perc, 41 másodperccel.

Az eddigi férfi rekordot a 2023-as chicagói maraton győztese, a később autóbalesetben elhúnyt kenyai Kelvin Kiptum tartotta, 2 óra 35 másodperccel. Ő akkor egy olyan Nike prototípus cipőben futott, amit csak a következő évben dobtak a piacra.

2023 volt az az év, amikor az Adidas elkezdte megingatni a Nike addigi uralkodó pozícióját, most pedig a német márka nevével volt tele a szaksajtó és az üzleti hírek is. A cég papírja hétfőn 2 százalékkal drágult a frankfurti tőzsdén – viszont 18 százalékkal kevesebbet ért, mint tavaly. Elemzők ezt egyrészt az amerikai vámpolitikának, másrészt a közel-keleti helyzetnek tudják be.

A hír minden bizonnyal felcsigázza a futók fantáziáját – bár, a brit lapok most éppenséggel azt említették, hogy

egy amatőr boldogan futott le 3 óra körül egy maratont a Lidl szupermarketben vásárolt, filléres cipőjével...

A sportszergyártó cégek több százmillió fontot költöttek olyan, úgynevezett „szuperanyagokból” készült cipők létrehozására az elmúlt években, amelyekkel néhány másodpercet lefaragva lehet rekordokat dönteni. A 2 óra alatti maraton célját érdekes módon 2016-ban a Nike tűzte ki... de végül riválisa aratta le a babért.

A technológiai újítások azonban nem ássák alá az emberi erőfeszítést és sikert – mivel a 2 óra alatti maraton hosszú időn át lehetetlen célként lebegett a futók előtt.

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy látványosan javul-e majd az eredmény, de annyi biztos, hogy sokan megindulnak az új futócipőkért, amelyeket csütörtöktől vásárolhatnak meg.