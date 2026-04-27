Nem sűrűn látni a Fradi B-t – sport a tévében

A választási vereség utáni második héten látványosan felgyorsultak a politikai folyamatok, elsősorban a hatalomból távozó kormánypártok oldalán, a Fidesz–KDNP térfelén. Magyar Péter leendő miniszterelnök folyamatosan ismerteti az új kabinet minisztereinek névsorát, a hét elejére ígérte többek között a belügyi és az igazságügyi tárcák leendő vezetőinek bemutatását. Eközben egyre több hír érkezik arról, hogy vagyonkimentésekbe kezdtek politikai és üzleti érdekkörök. Az új kormány már aktívan tárgyal az uniós források hazahozataláról is.