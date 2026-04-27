Aggasztó hackertámadás: csaknem másfél millió felhasználói adatot loptak el, magyarok is érintettek lehetnek

Hackerek megtámadták a világ egyik legnagyobb online oktatási platformját, az Udemyt, és így közel másfél millió felhasználói adatot szereztek meg – írja a Cyber Security News cikke alapján a hvg.hu.

A beszámoló szerint személyazonosításra alkalmas információkat és vállalati adatokat szereztek meg a kiberbűnözők. A ShinyHunters hackercsoport április 24-én erősítette meg, hogy adatokat szerzett meg a Magyarországon is népszerű Udemytől, és háromnapos határidőt arra, hogy fizessen a cég, különben nyilvánossá teszi a teljes ellopott adatkészletet.

A ShinyHunters már korábban is többször bekerült a hírekbe, és a legtöbbször a mostani esethez hasonlóan megzsarolták az áldozatokat, hogy fizessenek, különben közzéteszik az érintett adatokat, akár értékesítik pénzért azokat harmadik félnek.

A csoport tagjai korábban feltörték az indiai Unacademy platformot, és több mint 10 millió felhasználói fiókot loptak el. Az Udemy egyelőre nem erősítette meg az adatszivárgás tényét.